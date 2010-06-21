Paraguay, Slovakya'yı 2 golle geçti

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Slovakya - Paraguay: 0 - 2

Dünya Kupası'nda F Grubu maçında Paraguay, Slovakya'yı 2-0 mağlup ederek ikinci tura çıkma yolunda çok önemli bir avantaj yakaladı.Slovakya takımında özellikle Fenerbahçeli futbolseverlerin merakla beklediği Stoch yine yedekler arasında yer alırken, Beşiktaşlı Holosko ve Ankaragücü'nden Sapara da kulübede bu oyuncuya eşlik edenlerdendi.NTV Spor2un haberine göre Ankaragücü'nün yeni sezon için bu kez bonservisini aldığı Vittek ise ilk maçta olduğu gibi ilk onbirde yer alıyordu.Slovakya takımının en ilginç oyuncusu olarak belki kendisi değil ama ismi Türk futbolseverler tarafından hiç unutulmayacak defans oyuncusu Salata idi.Paraguay'da ise gözler Santa Cruz ve Valdes gibi etkili oyunculardaydı.Slovakya maçın başından sonuna kadar daha çok oyunu kendi sahasında kabul ederken, Paraguay ise sürekli topu ayağında tutan takım olarak dikkat çekiyordu.Paraguay takımı oynadığı iyi futbolun sonucunu 27. dakikada aldı ve Barrios'un mükemmel denebilecek kalitedeki ara pasını son anda rakibinin müdahele etmesine rağmen Vera düşerken yaptığı ayak dışı mükemmel bir vuruşla Mucha'yı mağlup etti.Bu dakikadan sonra aslında Slovakya'nın biraz daha hücuma çıkması beklenirken, Avrupa temsilcisi ilk yarının sonuna kadar beklentileri boşa çıkardı ve hücumda Vittek'e beklenen paslar ulaşmayınca devreyi 1-0 Paraguay önde tamamladı.İkinci yarıda her iki takım teknik direktörü de takımlarından memnun olacaklar ki hiçbir oyuncu değişikliğine gitmediler.Türk futbolseverlerin gözü yine yedek kulübesindeydi ancak herhangi bir oyuncu değişikliği olmaması yine beklentileri boşa çıkartıyordu.İkinci yarıda Slovakya takımı ilk yarıya oranla daha derli toplu bir oyun oynarken, Paraguay ise ilk yarıdaki pas yüzdesine ulaşamakta zorlanıyordu.Dakikalar 68 olmuştu ve ilk değişikliği nedense Paraguay takımı yapıyordu ve Slovakya'dan henüz ses çıkmıyor. Paraguay'da günün etkisiz ismi Valdes'in yerine Torres oyuna dahil oldu.En sonunda Weiss beklenen değişikliği yaptı ve Türk futbolseverleri de mutlu etti. 70. dakikada Sestak'ın yerine Beşiktaşlı Holosko oyuna dahil oldu.Holosko beklenen katkıyı son 20 dakika sağlayamıyor ve bir türlü oyuna ağırlığını koyamıyordu.Paraguay ikinci değişikliğine gitti ve 82. dakikada golde müthiş ara pasıyla dikkatleri çeken Lucas Barrios'un yerine Cardozo oyuna dahil oldu.Fenerbahçeli futbolseverlerin merakla beklediği Stoch, 83. dakikada Salata'nın yerine oyuna dahil oldu.Slovakya mağlup durumda olmasına rağmen pozisyon bulmakta o kadar zorlanıyordu ki teknik direktör Weiss, 5 oyuncu değişikliği yapsa da .bir sonuç getirecek gibi gözükmüyordu.Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Slovakya ceza sahası içinde oluşan karambolde Da Silva'nın pasında Riveros topu önce düzeltip, sonra çok düzgün bir vuruşla farklı ikiye, Slovakya'nın ise umutlarını bitiren golü atıyordu.88. dakikada Paraguay son değişikliğini yapıyor ve ilk golün sahibi Vera'nın yerine Atalantalı Barreto oyuna dahil oldu.90+2'de Slovakya'da 'bizim çocuk' Vittek ceza sahası dışından mükemmel bir şutla kaleyi yoklamasına rağmen Villar aynı güzellikle topu kornere çeliyordu. Kornerden beklediği sonucu alamayan Slovakya iyi azalan umutlarını son maça bırakmış oldu.Bu sonuçla Paraguay puanını 4'e çıkartırken, Slovakya ise 1 puanda kalarak önemli bir avantajı yitirmiş oldu.Free StateEddy Maillet (Şeyseller), Evarist Menkouande (Kamerun), Beşir Hasani (Tunus)Jan Mucha, Peter Pekarik, Martin Skrtel, Jan Durica, Zdeno Strba, Vladimir Weiss, Jan Kozak, Kornel Salata (Dk. 83 Miroslav Stoch), Marek Hamsik, Robert Vittek, Stanislav Sestak (Dk. 70 Filip Holosko)Justo Villar, Carlos Bonet, Antolin Alcaraz, Paulo Da Silva, Claudio Morel, Enrique Vera (Dk. 88 Edgar Barreto), Victor Caceres, Cristian Riveros, Roque Santa Cruz, Nelson Valdez (Dk. 68 Aureliano Torres), Lucas Barrios (Dk. 82 Oscar Cardozo)Dk. 27 Vera, Dk. 86 Riveros (Paraguay)Dk. 42 Durica, Dk. 47 Sestak, Dk. 84 Weiss (Slovakya), Dk. 45 Vera (Paraguay)