Paraguay mutlu, Türkiye mutsuz



Kamuoyu araştırma şirketi Gallup tarafından her yıl yapılan araştırmanın sonuçları Washington'da açıklandı. Dünyanın 143 ülkesinde biner kişi seçilerek yapılan araştırmada, "Bir önceki günü gerginlikten uzak, rahat bir gün geçirip geçirdiniz mi? Kendinizi neşeli hissettiniz mi? Güldünüz mü? Ya da saygı gördüğünüz duygusunu hissettiniz mi?" soruları soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en mutlu insanları 100 üzerinden 89 puan alan Paraguay'da yaşıyor. Bu ülkesi Kolombiya, Guatemala ve Honduras takip ediyor. Gallup'e göre Guatemala dünya üzerinde gayri safi yurtiçi hasılanın en düşük olduğu ülkelerden biri. Buna rağmen dünyanın en mutlu ülkeleri arasında.

ABD'de sadece zenginler mutlu değil

Dünyanın refah düzeyi yüksek ülkelerinden ABD, araştırmada 79 puan almış. ABD'de gelir düzeyi yılda 75 bin doların altında kalan çok sayıda kişinin günlük hayatında olumlu bir ruh hali içinde olduğu belirtiliyor ve daha fazla para kazanmanın mutlu olma konusunda bir fark yaratmadığı tespitine yer veriliyor.

Dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde ABD'nin yanı sıra İsviçre (80 puan) , Lüksemburg (78 puan), Almanya (77 puan) ve Avusturya da (75 puan) üst sıralarda yer alıyor. Son yıllarda ekonomik kriz yaşayan Avrupa'nın Portekiz (72 puan), Yunanistan (67 puan) ve İtalya (70 puan)gibi ülkelerinin ise mutluluk listesinde orta sıralarda yer aldığı görülüyor.

Türkiye alt sıralarda

Araştırmaya Ortadoğu ya da Kuzey Afrika ülkelerinden katılanlar arasında bir önceki gün mutluluk verici bir olay yaşadığını söyleyenlerin oranı çok düşük. Bu ülkeler mutluluk listesinde ortalama 59 puana sahip. Listede Ukrayna (56 puan), Sırbistan (54 puan) ve Türkiye (54 puan) de alt sıralarda.

Almanya'da durum

Almanya'da bin kişi ile yapılan araştırmaya katılan Almanların yüzde 79'u, makul bir gelirleri olmaması halinda mutlu olamayacaklarını belirtiyor.

Araştırmaya katılan her dört kişiden üçü, paranın insanları eğlenip keyif alabilecekleri şeyleri yapabilme konusunda özgür kıldığını belirtiyor. Aynı şekilde üst gelir düzeyine sahip insanların başkalarını mutlu edebilme olanağına sahip olduğuna da dikkat çekiliyor.

Ancak araştırmaya göre para tek başına mutlu olmaya yetmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 68'i, kişisel mutluluğun sağlıklı olmalarına bağlı olduğunu söylüyor. Her iki kişiden biri aile ve çocuk ya da tatmin edici bir beraberliğin mutlulukta etkili olduğu görüşünde. Gelecek kaygısının olmaması, belirli bir yaşam standardının olması da mutluluğun güvencesi olarak görülüyor.

Dünya Mutluluk Günü, BM tarafından 2012 yılında dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları amacıyla ilan edilmişti.