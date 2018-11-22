Paradise Papers haberleri nedeniyle hakkında dava açılmıştı; Gazeteci Pelin Ünker'in duruşması ertelendi

Paradise Papers haberleri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’ın şikâyetiyle hakkında dava açılan gazeteci Pelin Ünker’in duruşması 21 Şubat 2019'a ertelendi.

Dünyanın en zengin iş insanlarının Malta'daki off-shore hesaplarına ilişkin bilgileri açığa çıkaran "Paradise Papers” belgelerine ilişkin haberleri nedeniyle hâkim karşısına çıktı.

Ünker’in, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Off-Shore Kardeşler... Kayıtlardan Bakan Albayrak ile kardeşi de çıktı”, “Enerji Bakanı Albayrak ve kardeşi de bir dönem Malta’yı tercih etmiş Off-Shore Kardeşler” başlıklı haberlerinin ardından, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak, Ünker’den şikayetçi olmuştu. Albayrak kardeşlerin şikâyetiyle hakkında “Basın yoluyla iftira” suçlamasıyla dava açılan Ünker’in duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünker ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Albayrak kardeşlerin avukatı Abdulsamet Aydın ile Ahmet Çalık’ın avukatı Serdar Tolga Ars da katıldı. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile Ünker’in meslektaşları izledi.

Mahkeme birleştirme talebini daha sonra değerlendirecek

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre Ünker’in avukatı Tora Pekin, müvekkilinin kaleme aldığı yazı dizisi sebebiyle hakkında açılan iki ayrı davanın da mahkeme bünyesinde görüldüğünü hatırlatarak, birleştirme talep etti. Pekin, “Müştekileri farklı olsa da aynı yazı dizisine ilişkin müvekkilim hakkında davalar açıldı. Bu dosyaların birlikte görülmesini istediğimizden müvekkilimin savunmasının daha sonra alınmasını talep ediyorum” dedi.

Dava konusu haberlerde ismi geçen Çalık Holding’in yöneticilerinden Ahmet Çalık’ın avukatı Ars, katılma talebinde bulundu. Albayrak kardeşlerin avukatı Aydın ise şikâyetlerinin devam ettiğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Ünker’in yargılandığı dosyaların incelenmesine, fiili ve hukuki irtibat bulunursa birleştirme hususunun değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Şubat saat 09.30’a ertelendi.