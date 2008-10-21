Para yoksa derste yok

TRT ile Anadolu Üniversitesi arasında “açık öğretim krizi” patlak verdi. TRT, bugüne kadar ücretsiz yayınladığı Açık Öğretim Programı için para talep ettiği Anadolu Üniversitesi'nden yanıt alamayınca, yayınların kesilmesine karar verdi, binlerce açık öğretimli zorda kaldı.



Şahin vazgeçmiyor



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Açık Öğretim Programı'nı yayınlamamakta ısrarlı. Bu konudaki görüşünü daha önce net bir şekilde ortaya koyan Genel Müdür Şahin, TRT Dergisi'nde yayınlanan açıklamasında da tavrını şu sözlerle yineledi:



“... Açık öğretim yayınlarını TRT bugüne kadar hiç karşılık almadan gerçekleştirdi. Bunun maliyetini çıkararak, Anadolu Üniversitesi'ne bir yazıyla bildirdik. Maliyetinin ödenmesi durumunda, TRT 3'te, TBMM Televizyonu'nun yayın yapmadığı dönemlerde bu dersleri yayınlayabileceğimizi vurguladık. Ancak fakülte, bir ücret karşılığında bu programları yayınlatmaya razı olmazsa, ne TRT 3'te, ne TRT'4'de bu dersleri yayınlamayacağız. Dolayısıyla TRT 4'ten eğitim yayınlarını tamamen çektik...”



Anadolu Üniversitesi yetkilileri ise TRT'nin para talebine ilişkin resmi yazının kendilerine ulaştığını belirterek, “Üniversitemiz konuyu değerlendiriyor. Bir karar verdikten sonra TRT'ye durumu bildireceğiz. Karşılıklı görüşmelerimiz sürüyor” dediler. TRT 4'te yayınlanan Açık Öğretim Ders Programı, milyonlarca açık öğretimli için büyük olanak sağlıyordu.



Gündüz küçüklere gece büyüklere kanal



Daha önce açık öğretim derslerinin yayınlandığı TRT 4 Kanalı, Anadolu Üniversitesi ile yaşanan para krizinin ardından, format değişikliğine de gitti. TRT Genel Müdürü Şahin, kanalın yeni dönemdeki yayın anlayışını TRT Dergisi'nde şöyle açıkladı: “... TRT 4 kanalını çocuklara ayırıyoruz. Sabah 07.00'de yayına başlayacak çocuk kanalı, akşam 21.00'e kadar sadece çocuk yayınları yapacak. 21.00'den sonrası için henüz tam karar veremedik. Üç alternatif var. Ya bu saatten sonrası için müzik yayını yapacağız, ya belgeseller yayınlayacağız ya da saat 24.00'e kadar belgesel, sonrasında spor veya tersi şeklinde düşüncelerimiz var. 1 Kasım günü TRT 4 yeni formatıyla izleyenlerimizin karşısında olacak. TRT Çocuk Kanalı gündüz 0-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza hizmet ederken, akşam da 15-24 yaş aralığındaki gençlerimize yönelik yayın yapacak. Düşüncemiz bu. ..”

