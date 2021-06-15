'Para vermeyen' anne ve babasını öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki Mert Diplen, iddiaya göre, kendisine para vermeyen annesi Sevgi ile babası Şenol Diplen'i bıçaklayarak öldürdü. 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen Mert Diplen, tutuklandı.

Olay, gece yarısı, Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, iddiaya göre, 46 yaşındaki annesi Sevgi Diplen ve babası ile 47 yaşındaki Şenol Diplen'den para istedi. Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı.

Evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)