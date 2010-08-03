Para, uzun yaşamın sırrı

T24- Almanya'da yapılan bir araştırma zengin kadınların fakir kadınlara göre daha uzun yaşadığını ortaya koydu.



Habertürk'te yer alan habere göre, Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) tarafından bugün sonuçları açıklanan araştırmaya göre, gelir düzeyi yüksek kadınların ömrü fakir kadınlara göre daha uzun oluyor.



Araştırmayı yapan Friedrich Breyer, gelir düzeyi yüksek kadınların, daha iyi bir eğitim ile birlikte daha yüksek bir sağlık bilincine de sahip olduğunun tahmin edildiğini belirterek, zengin kadınların fakir kadınlara göre ortalama 3 yıl daha fazla yaşadığını söyledi.