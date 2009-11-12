Para transferi için IBAN geliyor

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IBAN yeni hesap numarası

Banka hesap numaraları yerini 1 Ocak 2010'dan itibaren Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanılacak.Para transferi yapmak isteyen her hesap sahibinin 26 haneli IBAN numarasını bilmesi gerekecek. IBAN numarasını bilmeyen para transferi yapamayacak. Kredi kartı, elektrik, su, cep telefonu gibi fatura ödemelerinde ise IBAN'a gerek olmayacak.Banka hesabı olanların büyük bölümü bilmiyor ama herkesin bir IBAN 'ı var.Halen bazı bankalar tarafından kullanılan IBAN, 1 Ocak 2010'dan itibaren tüm bankalarda ve para transferlerinde zorunlu olacak.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu, sistemin amacının hesap hareketlerinin hızlı, güvenli, sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak olduğunu söyledi.Aynı zamanda para transferlerinde hataları ve gecikmeleri önlemek, maliyetleri azaltmak.IBAN numarası 26 haneli olacak. Banka müşterilerinin mevcut hesap numaralarının dönüştürülmesiyle oluşacak. Yani mevcut hesap numarasındaki rakamların bir kısmı aynen kalacak.Yılbaşından itibaren para transferlerinde zorunlu hale gelen IBAN için istisnalar da var. Örneğin kredi kartı ödemelerinde ya da tesisat numarasına göre ödeme yapılan cep telefonu, su, elektrik faturası ödemelerinde IBAN numarasını bilmek gerekmeyecek.İsme yapılan para transferlerinde ve transfer yapılacak kişinin IBAN numarasının banka şubelerine yazılı olarak bildirilmesi halinde IBAN istenmeyecek.Banka kartlarının üzerinde yazmayan 26 haneli hesap numaraları akılda nasıl tutulacak? Nerede saklanacak?Yörükoğlu, bu soruya, "Yazın ve gizli tutun. En çok para transferi yaptığınız hesabı kaydedin. Kendi çözümünüzü geliştireceksiniz" yanıtını verdi.