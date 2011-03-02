-PARA TAŞIYAN HELİKOPTERE SALDIRI: 6 ÖLÜ BOGOTA (A.A) - 02.03.2011 - Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, bir bankaya para taşıyan helikoptere düzenlenen saldırıda, 4'ü polis, 2'si sivil olmak üzere 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Juan Jaramillo adlı yetkili, yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerin, helikopter Caloto kentinde futbol sahasına inerken ateş açtıklarını, sahada helikopteri bekleyen 4 polisin ve biri kadın olmak üzere 2 sivilin öldüğünü belirtti Yetkili, Caloto'da bir bankaya yatırılması gereken paranın, olay yerinden kaçan saldırganlar tarafından çalındığını söyledi. Polis, saldırının Kolombiya Silahlı Devrim Güçleri (FARC) tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.