Para saçan ATM'ye akın ettiler!

İskoçya’da bozuk bir ATM para çekmek isteyenlere talep edilenden fazla verince, haber Twitter’da hızla yayıldı, ATM’nin önünde uzun kuyruklar oluştu.

BBC’nin haberine göre insanlar ATM’deki teknik sorunu Twitter mesajlarıyla dile getirince bankanın önü bir anda ana baba gününe döndü.

Bölge polisi olaydan haber alır almaz Bank of Scotland’ın Rutherglen’deki ATM’sinin olduğu yere geldi.

ATM’deki sorun hızlıca giderildi ancak güvenlik görevlileri makine tamamen kapatılana kadar nöbet tutmaya devam etti.

Buna benzer bir olay daha önce Llyods bankasına ait bir ATM’de de görülmüştü.

Daily Mail’in bankadan aldığı bilgide, “Bir süreliğine Glasgow’daki ATM’nin fazla nakit para verdiği doğru” ifadesine yer verildi.