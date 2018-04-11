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Ekonomi

"Para politikasıyla ülke yolun sonuna geldi"

"Bu kafayla devam edin, OHAL'i uzatın, İstanbul'a kanal açın, her haltı ithal edin"

11 Nisan 2018 16:11

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, para politikaları ile Türkiye'nin yolun sonuna geldiğini iddia etti. "Türkiye iliklerine kadar dolarize olmuş bir ülke" diyen Muratoğlu, "Devlet kendi parasına güvenmeyip mega projeleri dolarla ihaleye çıkarıp, kullanım ücretini bile dolarla belirliyor" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun "Bay Dolar!" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Bu kafayla devam edin. OHAL'i uzatın, İstanbul'a kanal açın, her haltı ithal edin" sözleriyle yaşananlara tepki göstererek şöyle yazdı:

"Milyarlarca liralık teşvik verip parasal genişlemeyi destekleyin. Bakın bakalım sonunda ne olacak? Tabii ki hep yükselmeyecek, elbet bir yerde duracak. Zira artış durduğunda bakalım kimler ayakta kalacak?"

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