Para piyasası faizleri Merkez Bankası'nın politikaları ile yükseldi

Türk Lirası'nın zayıflamasının ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), bankaları daha pahalı olan geç likidite penceresinden (GLP) borçlanmaya teşvik ederek, fonlama maliyetlerini yukarı taşımasıyla birlikte kısa vadeli para piyasası faizleri tırmandı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, ima edilen gecelik faiz oranı 35 baz puan artarak yüzde 11.35 seviyesine tırmanarak 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bir yıllık döviz swapı da yüzde 11.68'e tırmanarak, 8 Şubat'tan beri en yüksek seviyesini gördü.

Para otoritesi ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini cuma günü yüzde 10.53 seviyesine taşıdı ve pazartesi günü gecelik repo ile fonlama miktarını 12 milyar TL ile sınırlandırdı.

Merkez Bankası, kurdaki yükselişin önüne geçmek için bu yıl ağırlıklı ortalama maliyetini 220 baz puandan fazla artırdı.