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Spor

Para ödülü geri istenen Aslı Çakır Alptekin: Hepsini harcadım, kalmadı

Alptekin doping sebebiyle 8 yıl men cezası almıştı

02 Ocak 2016 13:13

Atlet Aslı Çakır Alptekin’in olimpiyat şampiyonluğu için aldığı 2,5 milyon liralık ödülü geri vermeyi reddettiği iddia edildi. Alptekin’in Spor Genel Müdürlüğü’ne “Hepsini harcadım, kalmadı” dediği aktarıldı.

2012 Londra Olimpiyat oyunlarında 1500 metrede birinci olarak altın madalya kazanan Alptekin, sonraki süreçte biyolojik pasaportunda meydana gelen sapmalar sebebiyle 8 yıl men cezası almıştı.

Vatan’dan Lütfü Özel'in haberine göre atlet Aslı Çakır Alptekin dopingli çıktığı için devletten aldığı 2000 altını geri vermiyor. Resmi makamlar tarafından kendisine yapılan çağrıya, “Hepsini harcadım, kalmadı” dediği iddia edilen sporcuya nasıl bir uygulama yapılacağı henüz tespit edilemedi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda 1500 metrede 1. olarak altın madalya kazanan Alptekin daha sonraki süreçte biyolojik pasaportunda meydana gelen sapmalar nedeniyle Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından suçlanmış, uzun süren hukuki bir süreç yaşanmıştı. Sonuçta Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) giden dava sporcunun ‘’Suçu kabul etmesiyle’ 8 yıllık cezayla sonuçlanmıştı.

 

Genel Müdürlük haciz çıkarabilir

 

Bu gelişmenin ardından önce IAAF, Aslı Çakır Alptekin’in kazandığı altın madalyanın ardından da kendisine verilen tüm ödüllerin dökümünü isteyerek iadesinin sağlanması konusunda baskı oluşturmuş, ardından Spor Genel Müdürlüğü 2000 Cumhuriyet Altını karşılığı yaklaşık 2.5 milyon TL’lik ödülün iadesi çalışmalarını başlatmıştı. 30 yaşındaki sporcu özel kuruluşlar ve şahıslar tarafından da pek çok maddi ödül verilmişti.

Süreci başlatan Genel Müdürlüğün ödül iadesi girişiminin ardından sporcunun “hepsini harcadım” iddiasına karşı şimdi nasıl bir girişimde bulunacağı, haciz kararı çıkartıp çıkartmayacağı merakla bekleniyor.

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