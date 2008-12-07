'Para için yapmıyorum'

Rusya'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, TRT'ye sunulacak 3 parçanın demo kayıtlarını tamamladı. Hadise'nin hazırladığı 3 parça, 20-25 Aralık tarihleri arasında TRT'ye sunulacak. Bu şarkılar arasından Eurovision yarışmasına katılacak parça 30-31 Aralıkta kamuoyuna açıklanacak.



Beyoğlu Richmond Otel'de basın toplantısı düzenleyen Hadise, Belçika'dan yeni döndüğünü ifade ederek, orada 3 şarkıyı hazırlamak için çok çalıştıklarını, çok kısa bir sürede 3 demoyu tamamladıklarını söyledi.



Parçaların Erdem Kınay, Volga Tamöz, Ozan Çolakoğlu, Fergan Mirkelam, Sinan Akçil ve Cenk Durmazel tarafından kendisine verilen besteler arasından seçildiğini anlatan Hadise, seçtikleri 3 parçanın bestecilerinin kim olduğunu açıklamadı. Hadise, ''3 parçamız hazır. İsimlerini söylemiyorum. Çok mutluyum, 3 tanesini sunmalıyız TRT'ye'' dedi.



Şarkılardan birinde Türk müziği motifleri olduğunu belirten Hadise, bu yüzden çok duygulandığını ifade etti.



Hadise, bir soru üzerine, şarkıların 3'ünün de İngilizce ve hareketli parçalar olduğunu kaydederek, parçanın İngilizce olmasını istediğini, çünkü İngilizce parçayı herkesin anlayabileceğini kaydetti. Hadise, şarkı sözlerini Belçikalı bir müzisyenle 3 gün önce yazdıklarını ve 2 gün önce de kaydettiklerini söyledi.



"Cebimize bir kuruş girmiyor"



Son zamanlarda Eurovision için çalışmalara ayrılan bütçeyle ilgili çeşitli haberlerin gündeme geldiğini hatırlatan Hadise, bütçeyle ilgili soruların TRT'ye sorulması gerektiğini belirtti. Hadise, ''O paradan bizim cebimize bir kuruş girmiyor. Ben Türkiye'yi para için temsil etmiyorum'' dedi.



Hadise, Eurovision'a, bundan önceki yarışmalarla ilgili kitaplar okuyarak, performansları izleyerek hazırlandığını söyledi.



Bir hayranının, ''yarışmada Ermenistan ile Türkiye arasında çekişme olacağına'' ilişkin değerlendirmesi üzerine de Hadise, amacının orada Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu belirtti. Sanatçı, siyasi konuların olabileceğini, ama kendisinin bu konulara girmek istemediğini ifade etti.



Hadise, şarkıların İngilizce sözlerini kendisinin yazmak istediğini, daha önce albümüne koyduğu İngilizce şarkıları da kendisinin yazdığını anlattı.



''Avrupa'da tanınan bir sanatçı olarak dinleyici kitlenizden oy bekliyor musunuz?'' şeklindeki soru üzerine de Hadise, ''(Başarılı bir sanatçı olabilirsin, Eurovision'da herkes sıfırdan başlıyor) diyorlar. Orada yepyeni bir şarkı, yepyeni bir sahne ve yepyeni bir seyirciyle kendini ispatlaman gerekiyor. Ben de öyle yapacağım. Eurovision'a herkes katılamıyor, tadını çıkarmak istiyorum'' diye konuştu.



Hadise, yarışmada birincilik iddiası olup olmadığına ilişkin soruya da ''Ben hiç o kadar iddialı konuşmadım. Eurovision'da da 'birinci olacağız' demiyorum. Hem ben, hem de ülke hayal kırıklığı yaşar. Tabii ki ben de isterim. İnşallah birinci olursak, İstanbul'da çok büyük bir parti vereceğim'' yanıtını verdi.



"Eurovision, hedeflerimden biri"



Eurovision'un hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Hadise, dünya çapında Türkiye'yi temsil eden çok az sanatçı olduğunu, kendisinin de onlardan biri olmak istediğini dile getirdi.



Hadise, yaşadığı Belçika'dan kaç puan beklediğiyle ilgili olarak da, ''Belçika'dan 12 puan bekliyorum, olmazsa geri dönmüyorum. Ben sadece Türkiye için değil, Belçikalılar için de yarışıyorum'' dedi.



Yarışmada ''komşuculuk'' yapılarak puan verildiğinin ifade edilmesi üzerine de Hadise, bunun kendisini ürkütmediğini, ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Hadise, ''Şarkı iyiyse insanlar sizi seçer diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



"Sertab'ın desteği gururlandırdı"



Hadise, Sertab Erener'in kendisini desteklediğinin hatırlatılması üzerine, Erener'den bunları duymanın çok güzel olduğunu belirtti. Hadise, Sertab Erener'in Eurovision performansının mükemmel olduğunu ve bu desteğinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

