'Para için 'Recep İvedik' gibi film yapmam'

Beş tane kitap yazdım

45 bin kişi izledi

Yusuf Kurçenli'nin yönettiği 'Sevdaya Durmak' adlı sinema filminde 'Yakup' karakterini canlandıran yapımcı-oyuncu Hakan Karahan, bir yandan da 'Kaptan Feza' filminde rol alıyor. 'Sevdaya Durmak' filminin Karadeniz'deki çekimlerinde Sabah'la konuşan Karahan, "Yapımcılıkta henüz acemiyim. Ama hiçbir zaman para kazanmak için 'Recep İvedik', 'Maskeli Beşler' ya da 'Çılgın Dersane' gibi filmler yapmam" diye konuştu.'Sevdaya Durmak'ta çok büyük sırlar taşıyan 'Yakup' rolünü canlandırıyorum. Müslüman ama aslında Ortodoks olduğunu öğrenen biri... Her ne kadar babası hacı olsa da evlerinin altında küçük bir kilise var. O günün şartları ile iki din arasında kalan biri... 'Kaptan Feza' da ise 50 yaşına gelmiş bir mafya tetikçisini canlandırıyorum. Mafyayı bırakmak isteyen ama mafyanın bırakmadığı bir karakterim.2003 yılına kadar bana sorulduğunda 'Bankacıyım' diyordum. Ben o zamanlar iki şiir kitabı bir tane de roman yazmıştım ama yine de bankacı olduğumu söylerdim. Şu anda ise kendimi yazar ve prodüktör olarak tanımlıyorum. Şimdiye kadar beş roman yazdım. Roman yazarken senaryo yazmayı da öğrendim. Bana hitap eden bir rol gelirse de, oyunculuk yapıyorum.Daha önce 'Gölgesizler' filmini yaptım. Şimdi 'Kaptan Feza'yı yapıyorum. 'Gölgesizler'i yaptıktan sonra yaklaşık 150-200 bin seyirci bekliyordum ama hayal kırıklığı yaşadım. Sadece 45 bin izleyici geldi. Ama hiçbir zaman da kendi istediğim projelerin dışına çıkmayı düşünmüyorum. Hiçbir zaman para kazanmak için bir 'Recep İvedik', bir 'Maskeli Beşler', yapamam ben. Benim ayarım yine bağımsız küçük filmler olacak. 'Recep İvedik' gibi filmler 4.5 milyon kişi tarafından izlenirken, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Üç Maymun'u nasıl 150 bin kişi tarafından izlendi hiç anlamıyorum.Maalesef! Ben yapımcılığı yavaş yavaş öğreniyorum ama öğrenmeme rağmen sadece ve sadece benimle örtüşen ve istediğim filmleri yapacağım. Hangi filmimde seyirciyle buluşacağım bilmiyorum, mutlaka buluşacağım ama... Ticari açıdan para kazandıran seyirci kitlesi ile ne zaman karşılaşacağımı ben de bilmiyorum. Yaşayarak öğreneceğim.