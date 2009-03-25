Para harcamak uyuşturucu etkisi yaratıyor

Almanya’da yapılan bir araştırma, para harcamanın beyinde uyuşturuculara benzer bir etkiye yol açtığını ortaya koydu.



Bonn Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, para harcayan kişilerin beyninde, “ödül ve ceza merkezi” olarak bilinen “ventromedial prefrontal korteks” bölümünün harekete geçtiği belirlendi. Uzmanlar, uyuşturucu kullananların beyinlerinde de buna benzer bir etkinin oluştuğuna dikkat çekti.



Bir sonraki aşamada da gönüllülerin bir kısmına, birinci gruptan yüzde 50 daha fazla para verildi ve diğer grubun satın aldığı tüketim mallarının yüzde 50 daha pahalı olduğu bir ortamda alışveriş yapmaları istendi. Satın alabildiği tüketim malı miktarı diğer grubunkiyle aynı olmasına karşın ikinci gruptakilerin beyinlerindeki “ventromedial prefrontal korteks”in daha faal olduğu gözlendi.



Bu bulgunun iktisatta, bireylerin enflasyonun etkisini ihmal ederek, gerçek gelirleri yerine nominal gelirlerini önemsemeleri anlamına gelen “para aldanması”nı ilk kez bilimsel olarak kanıtladığına dikkat çekti.

