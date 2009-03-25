T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Para harcamak uyuşturucu etkisi yaratıyor

Almanya’da yapılan bir araştırma, para harcamanın beyinde uyuşturuculara benzer bir etkiye yol açtığını ortaya koydu.

25 Mart 2009 02:00

Almanya’da yapılan bir araştırma, para harcamanın beyinde uyuşturuculara benzer bir etkiye yol açtığını ortaya koydu.

Bonn Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, para harcayan kişilerin beyninde, “ödül ve ceza merkezi” olarak bilinen “ventromedial prefrontal korteks” bölümünün harekete geçtiği belirlendi. Uzmanlar, uyuşturucu kullananların beyinlerinde de buna benzer bir etkinin oluştuğuna dikkat çekti.

Bir sonraki aşamada da gönüllülerin bir kısmına, birinci gruptan yüzde 50 daha fazla para verildi ve diğer grubun satın aldığı tüketim mallarının yüzde 50 daha pahalı olduğu bir ortamda alışveriş yapmaları istendi. Satın alabildiği tüketim malı miktarı diğer grubunkiyle aynı olmasına karşın ikinci gruptakilerin beyinlerindeki “ventromedial prefrontal korteks”in daha faal olduğu gözlendi.

Bu bulgunun iktisatta, bireylerin enflasyonun etkisini ihmal ederek, gerçek gelirleri yerine nominal gelirlerini önemsemeleri anlamına gelen “para aldanması”nı ilk kez bilimsel olarak kanıtladığına dikkat çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24