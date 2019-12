Para Güney Amerika'da...

Andaş Şenyurt'un basketbol kuponu



bricci1965 İdeal Kupon;



bricci1965 Banko Kupon;



bricci1965 Sistem Kuponu;



121 Bray Wanderers - St Patrick`s Ath (0-1 Gol) 2.50

123 Drogheda - Shamrock (2) 2.00

130 Huracan - Colon (2) 3.40

129 Arsenal vs San Lorenzo (1) 1.90

259 Racing vs River (1) 3.40

263 Newells - Argentinos (1) 1.60

268 Vélez vs Banfield (1) 1.60

269 Chivas - San Luis (1) 1.80

271 Necaxa - Jaguares (2) 2.90

407 G.La Plata - Estudiantes (1) 2.10

417 Santos - Pachuca (2) 2.90

121 Bray Wanderers - St Patrick`s Ath (0-1 Gol) 2.50123 Drogheda - Shamrock (2) 2.00129 Arsenal vs San Lorenzo (1) 1.90130 Huracan - Colon (2) 3.40Oran: 32.20129 Arsenal vs San Lorenzo (1) 1.90263 Newells - Argentinos (1) 1.60268 Vélez vs Banfield (1) 1.60Oran: 4.86129 Arsenal vs San Lorenzo (1) 1.90259 Racing vs River (1) 3.40269 Chivas - San Luis (1) 1.80271 Necaxa - Jaguares (2) 2.90407 G.La Plata - Estudiantes (1) 2.10417 Santos - Pachuca (2) 2.90sistem 4,6 (Yatacak 16 TL)Maksimum Kazanç; 752İki takımda gol atmada sorun yaşıyor ve defansif oyunu benimsiyorlar. St Patrick`s geçen seneki kadrosunu, özelliklede golcülerini koruyamadı. Maçın favorisi fakat o kadar kolay bir maç değil gol atan maçı kazanacaktır. Tercih konusunda hiç riske girmeden 2.50 orandan 0-1 gol oynamak için ideal bir maçGeçen seneki kadrosunu dağıtmış Drogheda'nın rakibi kim olursa olsun verilen bu oran şaşırtıcı. Kaldı ki Shamrock'un kadrosu oldukça iyi. Deplasman takımı galibiyeti oynanabilir.İki takımdada eksik yok ve formda. Fakat Colon'un yenilmesi çok zor. Ve bu maçta galibiyetini beklemekteyim.Arsenal sahasında iyi oynayan bir ekip. Ortasahadan Cristian Pellerano (7 maç) cezalı olduğu için yerine Carlos Castiglione (5 maç) görev yapacak. Formda golcüsü Luciano Leguizamón (7 maç, 5 gol, 1 asist) kadroda.San Lorenzo'da defanstan Jonathan Bottinelli (7 maç, 1 gol) ve forvet Gonzalo Bergessio (5 maç, 3 gol, 1 asist) 3-0 yenildikleri Colon deplasmanında kırmızı kart gördüklerinden bu maçta cezalılar.Ayrıca 7 Nisan'da San Lorenzo Meksika'nın San Luis takımıyla deplasmanda gruptan çıkmak için son şansını kullanacağı Libertadores maçına çıkacak. Jonathan Santana (Ortasaha, 7 maç, 2 gol), Adrián González (Defans, 6 maç, 1 gol) bu maç nedeni ile ilk 11 e alınmayan oyuncular. Teknik direktör olası sakatlık istemiyor.Racing küme düşmemeye oynayan, Arjantin'in köklü klüplerinden biridir. Son maçında çıkış arayan Estudiantes ile deplasmanda golsüz berabere kalmayı başardı.River kuşkusuz kötü bir takım değil, ve liderliğe oynuyor. Son maçında 1-0 geride iken maçı 2-1 çevirebildi. Fakat 7 Nisan'da Libertadores maçı var. Ve rakibi grup lideri Nacional. Maç Arjantin'de oynanacak ama lig maçına tam kadro çıkarsa Libertadores maçında yorgun oyuncuları ile yenilir. Libertadores'de puan kaybı lüksü yok. Maçtan 3 puan alamassa gruptan çıkması oldukça zorlaşır. Bu yüzden lig mi? Libertadores mi? tercihi yapmak zorunda. Ligdeki puan kaybının telafisi mümkün, Libertadores'in ise telafisi yok.Gelişmeler ihtiyaç, her şey ama herşey Racing'in galibiyeti gösteriyor. Neden güzel orandan Racing galibiyeti değerlendirilmesinki.Ev sahibine bo oran oldukça fazla. Argentinos oldukça kötü bir sezon geçiriyor ve çıkış yapacak formdada değil. Newells ise oldukça iy maçlar çıkarıyor ve kadrosuda iyi.Velez bu sene Clausura'nın liderlk adayı. Ligde henüz yenilmedi. Çok güçlü defans hattının yanında, iyi forvetlere de sahip. Banfield belki yabana atılacak bir takım değil, fakat istikrarsız ve deplasmanlarda iyi oynayamıyor. Oynadığı 4 deplasman maçında 2 gol atıp, 8 gol yerken sadece 1 puan toplayabildi.Velez'e gol atması çok zor. Ve gol yemeside kaçınılmazdır. Velez galibiyeti sağlam bahistir.Cezalı: Francisco Mendoza (Ortasaha, uzun süredir maçlara çıkmıyor.)Belirsiz: Gonzalo Pineda (Defans, 8 maç, 1 gol) ve Sergio Ávila (Ortasaha, 5 maç, toplam 276 dk. oynadı))Sakatlar:Diego Álvarez (Kolombiya'lı forvet, 7 maç, son 4 maçtır sakat)Braulio Luna (Ortasaha, 10 maç, 1 gol, önemli oyuncu)Israel Martínez (Defans, 9 maç, önemli oyuncu)Leonel Olmedo (Defans, 11 maç, çnemli oyuncu)İki takımda oldukça formsuz. Fakat Chivas çıkış arıyor. Bu maç kendileri için bulunmaz fırsat. San Luis'in hafta içi Libertadores maçı var, ama gruptan çıkması mucizelere kalmış. Yani bu maçta oyuncu dinlendirmez. Fakat eksikleri çok önemli ve belirleyici oyuncular.Çıkış arayan Chivas karşısında puan almaları çok zor.İki takımdada eksik yok ve tam kadro sahadalar. Necaxa bu sene çok kötü, 11 maçta 6 puan toplayabildi. Jaguares ise formunun zirvesinde, deplasmanda en iyi takımlardan biri. Deplasman takımı galibiyetini sistem kuponlarında denemek gerekir.Fakat Estudintes'in hafta içi Cruzerio ile Libertadores maçı olduğundan her zaman yaptığı gibi birçok as oyuncusunu dinlendirmesini beklemek gerekir. Maçın derbi olması nedeniyle as kadrosunu sahaya sürmesi ihtimalinide gözardı etmessek (ki bana göre bu ihtimal zayıf) yinede oldukça formsuzlar. Maçtan galibiyetle ayrılmaları çok zor. Ev sahibi takım daha formda ve galibiyet almasını bekliyorum.Pachuca bu sene lige fırtına gibi başladı. Ligde 11 maçta 23 puan toplayan 2 takımdan biri, grubunda lider. Ve golcü karakteri ile öne çıkıyor. Bu maçtada 3 puan almasına kesin gözü ile bakmaktayım.Ortasahadan Franco Sosa (7 maç, 1 gol) cezalı olduğu için yerine sakatlığı atlatan, geçen sezonun ilk 11 oyuncusu Franco Zuculini oynayacak.Adrián Lucero (Ortasaha, 7 maç, 1 gol) yerine Leandro González (6 maç), defansta Gabriel Mercado (4 maç) yerine Brian Lluy (2 maç) 'e görev verilecek.Cristian Villagra (Defans, 7 maç, 1 gol) cezalı olduğu için yerine Facundo Quiroga (2 maç) oynayacak.Racing galibiyetine oynamak bu şartlarda hiç mantıklı değil. 2.5 gol üstü bahsi benim tercihimdir.Teknik direktör oyuncuların yerlerini değiştirerek farklı bir taktik deniyor.- Leonel Vangioni (Ortasaha 7 maç, 2 gol) cezalı.Nicolás Spolli (defans, 2 maç), Ariel Donnet (Ortasaha 3 maç) ve Santiago Salcedo (forvet, 6 maç, 1 gol) yedeklerde olacak.Rolando Schiavi (Defans, 6 maç), Ernesto Cristaldo (Defans, 5 maç), Mauricio Sperdutti (ortasaha 7 maç, 1 gol) ve Mauro Formica (ortasaha, 7 maç, 3 gol) ilk 11 de başlayacak.Andrés Scotti (Ortasaha 7 maç) sakat yerine Derlis Cardozo (1 maç) oynayacak.Nicolás Bertolo (Ortasaha, 7 maç, 2 gol) ve Marcelo Bustamante (Ortasaha, 6 maç) oynayacaklar.* Santiago Ladino (Defans, 5 maç) yerine Héctor Desvaux (Defans, 6 maç, 1 gol), Daniel Ramasco (Ortasaha, 5 maç) yerine Jorge Luna (5 maç) oynayacak.* José San Román (1 maç) yerine Pablo Jerez (5 maç), Norberto Paparatto (7 maç) yerine Juan Carlos Blengio (3 maç) oynayacak.