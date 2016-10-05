Para dolu valizle Yunanistan'a iltica etmeye çalışan 5 kişi yakalandı

'FETÖ' üyesi oldukları ileri sürülen 1’i çocuk 5 kişi, Meriç Nehri’nden botla Yunanistan’a geçerken Dedeağaç’ta yakalandı. Yunanistan’ın yerel haber siteleri, şüphelilerin yanlarındaki valizde yüklü miktarda para taşıdıklarını iddia etti.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan polisi, Türkiye sınırı yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde 1’i kadın, 1’i de çocuk 5 Türk vatandaşını ‘ülkeye izinsiz girdikleri’ gerekçesiyle yakaladı. 'FETÖ' üyesi oldukları sanılan şüphelilerin, perşembe günü Meriç Nehri’nden botla Yunanistan’a geçtikleri belirtildi. Yunan medyasına göre, siyasi sığınma talebinde bulunacaklarını söyleyen şüpheliler, yakalandıklarında beraberlerinde içi para dolu bir valiz de taşıyorlardı. Dedeağaç’taki yerel haber siteleri, valizdeki paranın ‘bir servet olduğunu’ iddia ettiler. Şüphelilerden 1’inin doktor, 2’sinin ise armatör olduğu da iddialar arasında. Yunan polis kaynakları ise söz konusu iddiaları ne doğruladılar ne de yalanladılar.

5 askerin mülakatı tamam

Darbe girişiminden sonra, 16 Temmuz’da askeri helikopterle Yunanistan’a kaçan 2’si binbaşı, 4’ü yüzbaşı 2’si de başçavuş 8 askerle ilgili ise yeni gelişmeler yaşandı. Askerlerin avukatı Stavrula Tomara, siyasi sığınma talebi Atina’daki İltica Komisyonu tarafından reddedilen bir askerin dün temyize başvurduğunu söyledi. İltica Komisyonu’yla mülakatları yarıda kesilen ve başvuruları kabul edilmeyerek dosyaları arşive kaldırılan iki asker de, mülakatlara devam edilmesi talebinde bulundular. Geri kalan 5 askerle ilgili olarak İltica Komisyonu mülakatları tamamladı. Komisyonun kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Askerler dışında Yunanistan’a kaçan ve 'FETÖ' üyesi oldukları sanılan Türk vatandaşlarının sayısının 23’e yükseldiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan askerler böyle yakalanmıştı: