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Bilim / Teknoloji

'Para' deyince insanın beyni duruyor

Yapılan bir çalışmada bir finans uzmanından alınan tavsiye sırasında insan beyninin durduğu ortaya çıktı.

25 Mart 2009 02:00

Yapılan bir çalışmada bir finans uzmanından alınan tavsiye sırasında insan beyninin durduğu ortaya çıktı. 

İngiltere'de yapılan bir çalışmada, özellikle finans konusunda alınan uzman tavsiyeleri sırasında insan beyninin aktivitelerinin durduğu ortaya çıktı.

24 kişi üzerinde yapılan çalışmada deneklerin birer birer MR cihazına girdi.

Beyin MR'ına giren deneklere 'Mortgage ev taksitleri', 'lotoda çıkacak sayı ihtimalleri' üzerine sorular soruldu.

Cihazda sorulara 'kendi başına' cavap veren kişilerin, beyin aktivitelerinin tavan yaptığı, uzman görüşü alanların ise, beyinlerinde düşünme eylemini gerçekleştirmek isteseler de aktivitelerin 'taban' yaptığı ortaya çıktı.

Uzmanlara göre çalışmanın sonuçları, insanların uzmanlara 'körü körüne' bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim adamlarına göre insanlar, özellikle krizden sonra uzmanlara daha da güvenir hale geldi. Durum böyle olunca da, harcamalar konusunda tavsiyeler alan bir insanın beyin faaliyetleri tamamen durağan hale geldi. 

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