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Para çekmeye çıkan emekli albay gözaltında

"Balyoz" davasında kapsamında hakkında yakalama emri bulunan emekli Albay Ahmet Şentürk, gözaltına alındı.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - "Balyoz" davasında kapsamında hakkında yakalama emri bulunan emekli Albay Ahmet Şentürk, gözaltına alındı.

"Balyoz" davasında hakkında yakalama emri çıkarılan 102 sanık arasında yer alan emekli Kurmay Albay Ahmet Şentürk, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bulunduğu orduevinden para çekmek için dışarı çıkan Şentürk, Emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

"Balyoz" davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, Bodrum Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

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