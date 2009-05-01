Para bulamazlarsa Avrupa kupasına gidemeyecekler

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi takımlarından Ereğli Belediyespor'un Kulüp Başkanı Fethi Ertekin, sponsor desteği bulamazlarsa Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası'na katılamayacaklarını bildirdi.



2002 yılında kurulan, deplasmanlı voleybol liglerindeki mücadelesine 2003-2004 sezonunda başlayan Ereğli Belediyespor Voleybol Takımı, 2007-2008 sezonunda maddi sıkıntılara rağmen, hiçbir sponsor firmanın desteği olmadan grubundaki tüm maçları kazanarak Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.



Kulüp Başkanı Ertekin, Ereğli Belediyespor'un kısa sürede kendi imkanlarıyla önemli bir başarıya imza atarak Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'ne yükseldiğini belirtti.



Bu başarılarını Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde de sürdürdüklerini ifade eden Ertekin, "Mücadele ettiğimiz ilk yılda Ereğlili sporseverlerin de desteğiyle Avrupa Voleybol Konfederasyon "CEV" Kupasına katılma hakkı kazanarak önemli bir başarıya daha imza attık. Antrenörümüz Ahmet Ata Onar ve oyuncularımızın bu başarıda çok büyük payı var" diye konuştu.



Ertekin, Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederek ilçeye büyük mutluluk yaşattıklarını, ancak kulüp için zorlukların yeni başladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Birinci Lig'de mücadele eden takımlar, büyük firmaların, kuruluşların sponsor desteğiyle ayakta kalıyorlar. Maliyetler çok yüksek olduğu için sponsorsuz bu seviyelerde tutunabilmek neredeyse imkansız. Herhangi bir geliri, desteği olmayan kulübün işi çok zor. Biz sponsor desteği olmadan bugünlere gelmeyi başardık. Ancak bu aşamadan sonra sponsor desteği olmadan ilerlememiz zor gibi görünüyor.



Avrupa kupalarında deplasmanda yapacağımız maçlar bizim için ekstra bir maliyet ortaya çıkaracak. Bu maliyetin karşılanması ve sponsor desteği bulmak için çeşitli girişimlerimiz oldu. Çok sayıda işadamıyla görüştük, ancak kriz gerekçesiyle destek olmayacaklarını söylediler."



Bu tarihi başarının ardından Avrupa kupasına katılmayı istediklerini anlatan Ertekin, takımın bir sezon boyunca verdiği emeğin boşa gitmemesi için Konyalı işadamlarına, kulübe destek olma çağrısında bulundu.



Ertekin, ilçede bulunan spor salonunun Avrupa standartlarına uymadığını, Ereğli Belediyesi'nin Avrupa kupalarına katılması durumunda da, maçları Konya'da oynamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.