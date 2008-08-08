Para bitti, kazıya paydos!

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 9 noktada yürütülen kazı çalışmaları ödenek yetersizliği yüzünden 2 noktaya indirildi, teknik eleman ve ekiplerle birlikte 250 kişiden oluşan kazı ekibi 90 kişiye düşürüldü.



Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, kazıların ödenek yetersizliği yüzünden plânladığı gibi yürümediğini belirterek, bu ay kazıda çalışan işçilere ödenecek para olmadığını söyledi.



İncil'de adı geçen 7 kutsal kiliseden birinin bulunduğu, Hıristiyanlık için önemli merkezlerden biri olan Laodikya Antik kentinde Pamukkale Üniversitesi tarafından 6 yıldan bu yana sürdürülen kazı çalışmaları bu yıl ödenek engeline takıldı.



Kazılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı 120 bin, İl Özel İdaresi 50 bin YTL ödenek ayırdı. Bazı özel şirketler de kazılar için 6 bin YTL destek verdi. Gönderilen ödenekler 2 aydır süren kazı çalışmalarında harcandı. Ödeneksizlik yüzünden kazıdaki görevli kişi sayısı 250'den 90'a düşürüldü.



6 ay sürdürmeyi plânladıkları kazı çalışmaları için 1 milyon YTL'ye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celâl Şimşek, ödenek sıkıntısı yüzünden kazıyı durdurmak istemediklerini ve bunun için de yetkili mercilerden destek beklediklerini belirtti.



Kazı çalışmalarını 2 noktada sürdürdüklerini söyleyen Prof. Dr. Şimşek, Laodikya'nın gelir getiren bir yer olmaya başladığını belirtip Pamukkale'de olduğu gibi Özel İdare, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol yapılarak sağlanan gelirin bir bölümünün kazılara aktarılabileceğini de sözlerine ekledi.

