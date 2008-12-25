Para, beynimizi 'aydınlatıyor'

ABD'li bilim insanları, 'para' düşüncesinin beynin bazı bölgelerindeki hareketliliği artırdığını ortaya çıkardı.



San Diego kentindeki California Üniversitesi'nde görevli uzmanların yaptığı araştırmada, gönüllülere yeşil ve kırmızı renklerdeki bazı hedefler gösterilirken, beyin aktiviteleri tarandı.



Deneklere bazı hedeflerin 10 cent, bazılarının ise 10 dolar olduğu söylendikten sonra, seçilen hedeflere göre kazandıkları paralar söylendi.



10 dolarlık hedefleri seçen deneklerin, deneyin ilerleyen safhalarında eski hedefleri yeniden seçerken, beyinlerinin görsel karşılık bölgesinde normalden fazla bir hareketlilik olduğu belirlendi.



Uzmanlar, aynı şekilde beyin karar verme mekanizmasının bulunduğu ön ve yan bölümlerinde de hareketlilik gözlendiğini kaydetti.



Sonuçları Neuron tıp dergisinin son sayısında yayınlanan araştırmaya katılan Doktor John Serences, 'verilen para ödüllerinin beynin bilgi işleme sürecini etkilediğini ve bu durumun gözle görülür bir değişikliğe yol açtığını' söyledi.

