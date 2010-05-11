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Kültür-Sanat

Papazlar zirveye yerleşti

Fransa'da "Papazlar" adlı üç dinadamından oluşan grubun Mart sonunda çıkan "Spiritus Dei" adlı albümleri 200 binden fazla sattı.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Fransa'da "Papazlar" adlı üç dinadamından oluşan grup, "Spiritus Dei" adlı albümleriyle üç haftadır liste başında kalarak büyük sürpriz yaptı.


Konserden konsere koşan, Marsilya'da verdikleri konserin ardından Paris ve Rouen, sonra da Fransa'nın tüm güneybatısını kapsayan bir yaz turnesine çıkacak grubun üyelerinden 46 yaşındaki rahip Jean-Michel Bardet, kendilerine gösterilen bu sıcak ve beklenmedik ilgiden müteessir olduklarını belirtiyor.


Grubun en deneyimli üyesi Bardet, konservatuvarda trombon eğitiminin yanı sıra 10 yıl şan dersi almış. Grubun diğer üyesi 27 yaşındaki peder Charles Toresch da "Croix de Bois" dini korosunda çocukken şarkı söylemiş. Grubun üçüncü üyesi 25 yaşındaki papaz okulu öğrencisi Vietnamlı Dinh Nguyen Nguyen de müzik alanında kendi kendini yetiştirmiş.


Grubun menajeri Jean-Michel Di Falco, üç müzisyen dinadamının başta Madakaskar'da bir okul ve Fransa'da bir kilise inşasına mali kaynak bulunmasına yardım amacıyla şarkı söylemek için bir araya geldiklerini, şu an ise şöhretlerinin hayal sınırını aştığını belirtti.


Mart sonunda piyasaya çıkan albümleri 200 binden fazla satan grubun şarkıları arasında, klasik müzik parçası "Ave Maria'ya" getirdikleri yorum, Jacques Brel'in "Quand on n'a que l'amour", Francis Cabrel'in "Il faudra leur dire" veya Leonard Cohen'in "Hallelujah" gibi popüler şansonları büyük ilgi görüyor. (Ntvmsnbc)

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