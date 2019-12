Papazın kızı popüler kültür ikonu oldu

"Bir kızı öptüm ve hoşuma gitti" dedi bir anda müzik listelerinde bir numaraya çıktı. Üstelik pop müziğin çılgın prensesi Madonna onu manevi kızı olarak bile ilan etti.





Katy Perry'nin müzik dünyasındaki yükselişi kiliseyi ayağa kaldıran I Kissed A Girl adlı şarkıyla başladı.

Dinine aşırı düşkün bir ailenin kilise korosunda ilahi söyleyen küçük kızı Katy Perry'nin bu şarkısı haftalarca hem ABD hem de İngiltere listelerinde ilk sıralarda kaldı.



Perry'nin öyküsünün başlangıcı aslında bir çok ünlü şarkıcınınkine çok benziyor. İlahi seslendirdiği bir albüm yapan Perry, bu çalışmasıyla istediği kadar dikkat çekemedi. Ama sonra lezbiyen kaçamağını anlattığı I Kissed A Girl şarkısı ve bu şarkının içinde bulunduğu One of the Boys ile belki de istediğinden fazlasını elde etti.



1984 Santa Barbara doğumlu olan Perry'nin bu kadar hızla zirveye tırmanacağının ilk belirtisi de geçen yıl hazırladığı Ur So Gay adlı albümdü.