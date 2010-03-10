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Yaşam

Papaz mumyası Kars'ı karıştırdı

Kars'ta binlerce kişinin cep telefonu mesajıyla birbirine gönderdiği tabut içerisinde bozulmamış papaz mumyası görüntüsü kenti karıştırdı.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Kars'ta binlerce kişinin cep telefonu mesajıyla birbirine gönderdiği tabut içerisinde bozulmamış papaz mumyası görüntüsü kenti karıştırdı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, olayın dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

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Karslılar, altın tabut içerisinde bulunan bir papaz mumyasını konuşuyor. Yaklaşık iki hafta önce binlerce kişinin cep telefonuna iletilen görüntüler, kısa sürede kentin gündemini oluşturdu. Toplam 70 saniyelik görüntülerde bir tabut içerisinde mumyalanmış bir papaz cesedi bulunuyor. Orijinalliğini koruyan sakallı mumyanın başında altın taç, belinde altın kemer, göğsünde balık ve kasık bölgesindeki kartal şekli üzerinde yazıların yanı sıra, mumyanın sağ tarafında da altın bir ok yer alıyor. Tabutun baş kısmında ise çeşitli yazılar bulunuyor. ‘sehrikars.com’ gibi internet sitelerinde de yayınlanan papaz mumyası görüntülerinin, bir kaç kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildiği anlaşılıyor.

İl genelinde binlerce cep telefonuna gönderilen apaz mumyası görüntüsünün, Kağızman ilçesinde ya da Digor’a bağlı Ermenistan sınırındaki Kilittaşı Köyü’nde bulunduğu ve biri Ermeni ikisi Türk üç kişi tarafından Ermenistan’a kaçırılmak üzereyken, Kağızman- Iğdır karayolunda Jandarma tarafından ele geçirildiği iddia edildi.


Olay dedikodu

Kentte herkesin konuştuğu ve görüntülerle de desteklenen dedikoduların gerçeği yansıtmadığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, “Ben de görüntüleri internet sitelerinde izledim. Böyle bir şey olsa haberimiz olurdu. Ama bize resmi olarak yansıyan herhangi bir şey yok” dedi.



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