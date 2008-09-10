Papaz mı punk yıldızı mı?

İngiltere'nin Dursley kentindeki St James the Great Kilisesi'nde görevli Skye Denno adlı papaz yardımcısını ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Zira 29 yaşındaki Denno, bir papazdan çok motorsiklet çetesine üye bir genç kız gibi görünüyor.



Ancak görünüşe aldanmamak lazım. 6 tane piercing'i bulunan ve sürekli motorcu botlarıyla dolaşan genç papaz, mesleğine sıkıca bağlı olduğunu söylüyor.



Bölge papazına yardımcı olması için kente gönderilen Denno, insanların ilk bakışta büyük bir şaşkınlık yaşadığını, ancak zaman içerisinde kendisine güvenmeye başladığını belirtiyor.



Dış görünüşü nedeniyle hiçbir zaman kötü bir eleştiri almadığını vurgulayan Denno, 'Kilise için çalışmayı seviyorum, çünkü burada her gününüz farklı geçiyor, ayrıca başka birisi için çalışmaktansa Tanrı için çalışmak daha iyi' diyor.

