T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papaz mı punk yıldızı mı?

İngiltere'de bir kilisenin papazı olan 29 yaşındaki Denno, bir din görevlisinden çok motorsiklet çetesine üye bir genç kıza ya da punk yıldızı görünüyor.

10 Eylül 2008 03:00

İngiltere'nin Dursley kentindeki St James the Great Kilisesi'nde görevli Skye Denno adlı papaz yardımcısını ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Zira 29 yaşındaki Denno, bir papazdan çok motorsiklet çetesine üye bir genç kız gibi görünüyor.

Ancak görünüşe aldanmamak lazım. 6 tane piercing'i bulunan ve sürekli motorcu botlarıyla dolaşan genç papaz, mesleğine sıkıca bağlı olduğunu söylüyor.

Bölge papazına yardımcı olması için kente gönderilen Denno, insanların ilk bakışta büyük bir şaşkınlık yaşadığını, ancak zaman içerisinde kendisine güvenmeye başladığını belirtiyor.

Dış görünüşü nedeniyle hiçbir zaman kötü bir eleştiri almadığını vurgulayan Denno, 'Kilise için çalışmayı seviyorum, çünkü burada her gününüz farklı geçiyor, ayrıca başka birisi için çalışmaktansa Tanrı için çalışmak daha iyi' diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24