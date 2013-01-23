Papaz katiline 15 yıl hapis

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 2.5 yıl önce, Katolik Kilisesi Anadolu Havarisel Episkoposu Vekili Luigi Padovese'yi öldüren 27 yaşındaki Murat Altun'a 15 yıl hapis cezası verildi.

Ufuk Aktuğ'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, Episkopos Vekili 64 yaşındaki Luigi Padovese, 3 Haziran 2010’da yazlık olarak kullandığı, ilçeye bağlı deniz kenarındaki Karaağaç Beldesi Sultanköy Sitesi’nin ön bahçesinde 4 yıllık şoförü Murat Altun tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İskenderun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti Luigi Padovese’yi öldürmekten müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Murat Altun’un, sanığın eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği kanaati ile 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, yargılanma sürecindeki iyi hali göz önünde bulundurularak 3 yıl indirimle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.