T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Papatya çayı kan şekerini düşürüyor

İngiltere’de bulunan Aberystwyth ve Japonya’daki Toyoma üniversiteleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, papatya çayının kan şekeri seviyesini düşürdüğü te

17 Eylül 2008 03:00

İngiliz ve Japon bilim insanları, papatya çayının diyabeti kontrol altına aldığını ortaya koydu.

Yemekte çay içmek damarları koruyor

Adaçayı birçok rahatsızlığa iyi geliyor

Taraf’ın haberine göre, İngiltere’de bulunan Aberystwyth ve Japonya’daki Toyoma üniversiteleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, papatya çayının kan şekeri seviyesini düşürdüğü tespit edildi.

Papatya çayı kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olurken, şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan körlük, böbrek hastalıkları, sinir ve dolaşım sistemlerinde hasar gibi riskleri azaltabiliyor.

Uzmanlar, araştırma için şeker hastası deney farelerine 21 gün boyunca papatya çayı özünden oluşan bir karışım verdi. Üç hafta sonunda ise farelerin kan şekeri seviyesinde yüzde 25 oranında azalma olduğu tespit edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24