Papatya çayı kan şekerini düşürüyor

Yemekte çay içmek damarları koruyor

Adaçayı birçok rahatsızlığa iyi geliyor

Taraf’ın haberine göre, İngiltere’de bulunan Aberystwyth ve Japonya’daki Toyoma üniversiteleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, papatya çayının kan şekeri seviyesini düşürdüğü tespit edildi.Papatya çayı kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olurken, şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan körlük, böbrek hastalıkları, sinir ve dolaşım sistemlerinde hasar gibi riskleri azaltabiliyor.Uzmanlar, araştırma için şeker hastası deney farelerine 21 gün boyunca papatya çayı özünden oluşan bir karışım verdi. Üç hafta sonunda ise farelerin kan şekeri seviyesinde yüzde 25 oranında azalma olduğu tespit edildi.