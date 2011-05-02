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Ekonomi

PAPA'NIN KREDİ KARTI TÜRK FİRMASINDAN İSTANBUL (A.A)

02 Mayıs 2011 14:13

-PAPA'NIN KREDİ KARTI TÜRK FİRMASINDAN İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Papa 16. Benediktus'un kullandığı kredi kartları, SmartSoft şirketi tarafından basılıyor. Sarıgöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Smartsoft'un İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknokenti'nde 2001 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulduğunu, ortaklarının bulunduğunu, ancak herhangi bir finansal kurumun firmaya ortak olmadığını belirtti. Ağırlıklı olarak ödeme sistemleriyle ilgili çalıştıklarını, güvenlikle ilgili çalışmalarının da ödeme sistemlerine entegre olarak hayata geçirildiğini anlatan Sarıgöllü, Türkiye'nin kartlı ödeme sistemleri alanında rekabet notunun yüksek olduğunu, bankacılık alanında yüksek teknolojinin kullanılabilmesi konusunda Avrupa'da 3. sırada yer aldığını kaydetti. Ayşe Nil Sarıgöllü, ilginç projelerine ilişkin de Vatikan'ın ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un kullandığı kredi kartlarında da şirketlerinin yazılımlarının kullanıldığını kaydetti. Sarıgöllü, ''Vatikan'ın, Papa'nın kartlarını biz basıyoruz. Bizim yazılımlarımız kullanılıyor. Papa da anında kredi kartı basım sistemiyle hazırlanmış kart kullanıyor'' dedi. 

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