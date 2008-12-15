Papa'nın günah dediği Diyanet'ten onay aldı

Papa 16'ncı Benedict tüp bebeği "mekruh," kök hücreyi "günah," doğum kontrol hapını "ahlaksızlık" olarak niteledi. Diyanet ise tüp bebek ve doğum kontrol yöntemlerine onay verdi; kök hücreye temkinli yaklaştı.



Taraflar ne diyor?



Papa 16'ncı Benedict



Tüp bebek



Papa 16'ncı Benedict, Vatikan tarafından yayınlanan teknolojik gelişmelerin değerlendirildiği 32 sayfalık bioteknoloji belgesi üzerine tüp bebeği "mekruh" olarak değerlendirdi.



Doğum kontrolü



Vatikan, doğum kontrol yöntemlerini uzun süredir kabul etmiyor. Papa, doğum kontrol hapını ise "ahlaksızlık" olarak niteliyor.



Kürtaj



Vatikan ve Diyanet'ten benzer görüşler geldi. Papa "İnsan yaşamı, her aşamada kutsaldır ve saygı duyulması gerekir. Bu yüzden kürtaj da büyük günahlar arasında yer alır" şeklinde görüş bildirdi.



Kök hücre



Katolik aleminin lideri olan Papa, embriyon ile bağlantılı kök hücre çalışmalarını, embriyonun dondurulmasını, embriyon yok edildiği gerekçesiyle "büyük günah" olarak değerlendirdi.



Ali Bardakoğlu



Tüp bebek



Diyanet, kadın veya erkekteki kusur sebebiyle gebeliğin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı hallerde tüp bebekte herhangi bir sakınca görmedi. Tabii yumurta ve spermin, nikâhlı eşlere ait olması; döllenmiş olan yumurtanın, başka bir kadının rahminde değil yumurta sahibi annenin rahminde gelişmesi şartıyla...



Doğum kontrolü



Diyanet doğum kontrol hapı için "Gebeliği önleyici tedbirlere başvurarak doğumu kontrol altında bulundurmak, istenmeyen durumlarda gebeliğe engel olmak caiz ve mümkündür" dedi.



Kürtaj



"Gebelikten sonra, annenin hayati tehlikesi gibi haklı, kesin ve meşru bir zaruret olmaksızın, düşürmek veya kürtaj yolu ile bir canlının hayatına son verilmesi caiz değildir" dedi.



Kök hücre



"İnsana ve çevreye zarar vermemek kaydıyla genler üzerinde çalışma yapılabilir. Ancak tıp dünyasının bağımsız bir canlı olma potansiyeli kalmamış, özelleşmiş yetişkin kök hücrelerinin tedavi amaçlı kullanımı üzerinde yoğunlaşmaları gerekir. Ancak, özelleşmiş yetişkin hücrelerden embriyonik kök hücrenin özelliklerini taşıyan kök hücre elde edilemezse ve başka tedavi imkânı yoksa, tüp bebekten arta kalan 'blastocistler' tedavi amaçlı olarak kullanılabilir."

