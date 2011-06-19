Papandreu'yu istifadan kim vazgeçirdi?

T24 - Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan'da Başbakan Yorgo Papandreu'nun istifaya karar verdiği fakat kardeşinin etkisiyle vazgeçtiği ortaya çıktı.



Yunanistan'da, mali krizle mücadele çerçevesinde hazırlanan orta vadeli bütçe planını parlamentoda onaylatmakta sıkıntı yaşayan Başbakan Yorgo Papandreu'nun, liderler arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine istifa etmeye karar verdiği, ancak kardeşi Niko ile üst düzey bazı parti yetkililerinin müdahalesi üzerine son anda vazgeçtiği ortaya çıktı.





ETHNOS GAZETESİ: PAPANDREU GİTTİ GELDİ



Yunan medyası, anamuhalefet lideri Antonis Samaras'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından geniş tabanlı koalisyon hükümeti kurulması için istifa kararı alan Papandreu'nun bu kararından vazgeçmesinde kardeşi Niko'nun, "Bugüne kadar hiçbir Papandreu istifa etmedi. Başbakanlar istifa etmez" şeklindeki sözlerinin etkili olduğunu aktardı.



Hükümet yanlısı Ethnos gazetesi, "Buna rağmen Yorgo gitti ve yeniden geldi" başlıklı haberinde, Papandreu'nun Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'la görüşmesinin ardından perde arkasında yaşananlara yer verdi.Gazete, Papandreu'nun, telefonla görüştüğü Samaras'ın, "kendisinden geniş tabanlı hükümete destek vermesi için istifa etmesini istediğini" belirttiği haberinde, bu öneriyi "düşünmeden" kabul eden Başbakanın, istifa açıklamasını hazırlaması için Hükümet Sözcüsü Yorgos Petalotis'e talimat verdiğini yazdı.



Ethnos Gazetesinin haberinde, kardeşi ile telefon konuşmasının ardından parti yetkilileriyle de bir görüşme yapan Papandreu'nun, istifa karararından vazgeçtiği ve gece 22.00'de, kabine değişikliğine giderek yola devam etmeye karar verdiğini açıkladığı kaydedildi.





Papandreu: Yakında paramız bitecek



Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan'da Başbakan Yorgo Papandreu, kredi diliminin sağlanamaması halinde nakit rezervlerinin yakında tükeneceğini vurguladı.



Papandreu, parlamentodaki konuşmasında vatandaşlardan tasarruf ve kemer sıkma önlemlerine destek vererek feci bir iflasın önüne geçmelerini talep etti.



Yunanistan'ın kritik bir eşikte olduğunun altını çizen Papandreu, Avrupa Birliği ile IMF'nin 12 milyar Euroluk kredi diliminin sağlanamaması halinde ülkedeki nakit rezervinin yakında tükeneceğini vurguladı.



Papandreu, ülkenin bu hale düşmesinden şişirilmiş ve yetersiz kamu sektörünü sorumlu tutarken, muhalefet lideri Antonis Samaras ise erken seçimlere gidilmesi ve kurtarma paketinin yeniden müzakere edilmesi için Papandreu'dan yönetimi bırakmasını istedi.



