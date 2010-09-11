-PAPANDREU'YA DA AYAKKABI FIRLATILDI ATİNA (A.A) - 11.09.2010 - Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen 75. Uluslararası Selanik Fuarı'nı gezen Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya, bir kişinin ayakkabı fırlattığı bildirildi. Yunan televizyonları, bu sabah açılışı yapılan fuar alanını ziyaret eden Papandreu'ya saldıran 60 yaşındaki kişinin, ülkede bütçe açığının daraltılması çalışmaları kapsamında yapılan ekonomik reformları protesto ettiğinin sanıldığını duyurdu. Kimliği açıklanmayan ve başbakanın korumaları tarafından etkisiz hale getirilen protestocunun fırlattığı ayakkabının, Papandreu'ya ulaşmadığı kaydedildi. Protestocu'nun gözaltına alınarak, Selanik Polis Merkezi'ne götürüldüğü açıklandı.