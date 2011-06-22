Papandreu'nun yeni kabinesi güvenoyu aldı!

T24- Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun geçen Cuma yenilediği kabine, Parlamento'dan güvenoyu aldı. Papandreu hükümeti 28 Haziran'da parlamentodan 28 milyar euroluk son ekonomik kesinti paketini desteklemesini isteyecek.











AB ve IMF, ikinci kurtarma paketi ve bir önceki paketin 12 milyar euroluk son dilimini serbest bırakmak için önkoşul olarak daha fazla tasarruf önleminin uygulanmasını şart koşmuştu.

Oylama, bu önlemlerin hayata geçirilmesi yolundaki girişimleri sekteye uğratabilecek bir tehlike yaratmıştı.



Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda ikisi çekimser 298 üye oy kullandı, 155'i yeni kabineye 'evet' derken, 143 milletvekili ise 'hayır' oyunu tercih etti.

Papandreu hükümeti 28 Haziran'da parlamentodan 28 milyar euroluk son ekonomik kesinti paketini desteklemesini isteyecek.

Avrupalı maliye bakanları da 3 Temmuz'da bir araya gelerek ikinci yardım paketini onaylayıp onaylamayacaklarına karar verecek.

Avrupa Birliği Komisyonu başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan'ın "kritik bir an yaşadığını" söyledi.



Güven oylaması, protestoları da beraberinde getirdi.

Son bir aydır başkent Atina'nın Yunan Parlamentosu'nun da bulunduğu ''Sindagma'' Meydanı'nda toplanan protestocu gruplar, oylama süresince bu eylemlerini sürdürdüler ve ''güvenoyu vermediklerini'' duyurdular.



Atina merkezli "Öfkeliler" ya da "Bıkkınlar" diye anılan hareketin başını çektiği ve sendikaların da destek verdiği protestoların hedefi, IMF ve AB tarafından şart koşulan kamu harcamalarındaki kesintiler ve özelleştirmeler.



Finans sektörünün ve bankaların yarattığı krizin bedelini ödemek istemediklerini dile getiren protestocuların büyük kesimi, ülkenin iflas etmesini ve böylece ekonomik yeniden yapılanmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.