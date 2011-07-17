-PAPANDREU: YUNANİSTAN İFLAS ETMEYECEK ATİNA (A.A) - 17.07.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, "Yunanistan'ın iflas etmeyeceğini" söyledi. Papandreu, Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesindeki demecinde, mali kriz ve borç sorunuyla mücadele eden Yunanistan'ın bu zor anlarında, "korku yaratarak, ülkenin başarısızlığına bahse giren çevreler bulunduğunu" ifade ederek, "Panik yaratmak için kelimelerle oynayanlar sorumsuzca hareket ediyorlar ve ateşle oynuyorlar. Biz Yunanistan'ın iflas etmesini önledik, bundan sonra da iflas etmeyecek. Aksine, şu anda borç konusunda Yunanistan'a uzun süreli nefes aldırma aşamasındayız" dedi. Muhalefeti sorumsuzca hareket etmekle suçlayan Papandreu, bazılarının yaptıkları eleştirilerde, işi kendisinin vatanseverliğini tartışma noktasına kadar götürdüklerini belirtti. Papandreu, "Oysa ben, ülkenin bir trajedi yaşamaması için başkalarının günahını boynuma aldım. Komplo teorilerinden bıktık. Bunların ardındakiler Yunanistan'ın değişmesi gerektiğini anlamak istemiyorlar" diye konuştu. Yunanistan'ın borç sorunu konusunda AB'nin tavrıyla ilgili soruları yanıtlayan Papandreu, Yunanistan'ın bu konuda her ne kadar zor olsalar da gerekli tüm kararları aldığını ve şimdi karar alma sırasının Avrupa'da olduğunu söyledi. Papandreu, "1,5 yıldan beri Avrupalı ortaklarımıza bu konuda sadece Yunanistan'ın değil, tüm Avrupa'nın geleceği için ortak kararlar almamız gerektiğini söylüyorum. Artık Avrupa'nın uyanma zamanı geldi" diye konuştu.