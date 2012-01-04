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Politika

Papandreu siyasetten de çekiliyor

Ülkesi Yunanistan’ın yaşadığı ağır ekonomik kriz nedeiyle birkaç ay önce Başbakanlık görevini bırakan...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - Ülkesi Yunanistan’ın yaşadığı ağır ekonomik kriz nedeiyle birkaç ay önce Başbakanlık görevini bırakan Papandreu’nun, şimdi de partisi PASOK’un genel başkanlığından çekileceği ileri sürüldü. 

Papandreu'nun ardından parti liderliği için en güçlü aday şu anki Ekonomi Bakanı Evangelos Venizelos (sağda)

Avrupa’yı saran eekonomik krizin merkezindeki ülke Yunanaistan’da, siyasi arenada durulmuyor.

Geçtiğimiz kasım ayında, ekonomik krizle tek başına mücadele edemeyeceği gerekçesiyle Başbakanlık koltuğunu 3 partili koalisyona bırakan Papandreu’nun, parti genel başkanlığını da bırakacağı belirtildi.

Yunan baısnında yer alan haberlere göre, Papanderu bu açıklamayı, partisinin siyasi bürosundaki bir toplantıda yaptı.

Papandreu’nun, babasının 1973’te kurduğu PASOK’un liderliğini bırakmaya hazırlandığı ve nisan ayındaki genel seçimlerden önce yapılacak parti genel kurulunda genel başkanlığa aday olmayacağı kaydedilirken, PASOK’un kurucu üyelerinin bu karar karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.

Parti genel başkanlığı için adaylığını koyan 4 isim arasındaki Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Evangelos Venizelos ise en güçlü aday durumunda.


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