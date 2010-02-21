Papandreu: Kurtarma planı aramıyoruz

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Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun BBC'ye verdiği demeçte, Yunanistan'ın diğer ülkeler ile aynı faiz oranında borçlanabilmesine olanak sağlayacak siyasi desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.Yunanistan'da geçen yıl yapılan seçimlerde ''değişim'' sloganı ile iktidara gelen partisine yönelik halkın desteğinin bulunduğunu ifade eden Papandreu, ''bize zaman ve destek verin. Ben finansal destek hakkında değil siyasi destek hakkında konuşuyorum. Söylediklerimizi yerine getirip yeniden kredibl ülke olacağız'' dedi.Yunanistan'ın bu aşamada bir borçlanma ihtiyacı içinde olmadığını, borçlanma ihtiyacının gelecek mart ayı ortalarını kapsadığını ifade eden Papandreu, ''söylediklerimiz basit. Yüksek faiz ile değil, diğer ülkelerin borçlanabildiği faiz oranlarının aynısı ile borçlanmak istiyoruz. Yüksek faiz, Yunanistan'ın bütçe açığının düşürülmesine sekte vurma olasılığı var.'' şeklinde konuştu.Avrupa'nın en büyük bütçe açığına sahip olan ülkelerden biri olan Yunanistan, gelecek 3 yıl içinde bu açığı indirmeyi planlıyor. Bu çerçevede Yunanistan, halen Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 12.7'sine ulaşan bütçe açığını yüzde 2.8'e indirecek.Ayrıca, Yunanistan'ın borcu GSYİH'sını geçmiş durumda bulunuyor.