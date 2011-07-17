Papandreu: Korkmayın, iflas etmeyeceğiz

T24 - Mali krizi aşıp aşamayacağı tartışılan Yunanistan’da, Başbakan Yorgo Papandreu hem halkına hem de Avrupa’ya mesaj verdi. Korku yaratmak isteyenlerin olduğunu belirten Papandreu, "İflas etmeyeceğiz" dedi.



Mali krizi ve borç sorunu nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, “Yunanistan iflas edecek mi?” sorusuna cevap verdi.



Papandreu, Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesindeki demecinde, “korku yaratarak, ülkenin başarısızlığına bahse giren çevreler bulunduğunu" ifade etti.

‘Ateşle oynuyorlar'



"Panik yaratmak için kelimelerle oynayanlar sorumsuzca hareket ediyorlar ve ateşle oynuyorlar. Biz Yunanistan'ın iflas etmesini önledik, bundan sonra da iflas etmeyecek. Aksine, şu anda borç konusunda Yunanistan'a uzun süreli nefes aldırma aşamasındayız" dedi.



Muhalefeti sorumsuzca hareket etmekle suçlayan Papandreu, bazılarının yaptıkları eleştirilerde, işi kendisinin vatanseverliğini tartışma noktasına kadar götürdüklerini belirtti.



Yunanistan Başbakanı şöyle devam etti:



"Oysa ben, ülkenin bir trajedi yaşamaması için başkalarının günahını boynuma aldım. Komplo teorilerinden bıktık. Bunların ardındakiler Yunanistan'ın değişmesi gerektiğini anlamak istemiyorlar."

'Avrupa'nın uyanma zamanı geldi'



Yunanistan'ın borç sorunu konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) tavrıyla ilgili soruları yanıtlayan Papandreu, Yunanistan'ın bu konuda her ne kadar zor olsalar da gerekli tüm kararları aldığını ve şimdi karar alma sırasının Avrupa'da olduğunu söyledi.



Papandreu, "Bir buçuk yıldan beri Avrupalı ortaklarımıza bu konuda sadece Yunanistan'ın değil, tüm Avrupa'nın geleceği için ortak kararlar almamız gerektiğini söylüyorum. Artık Avrupa'nın uyanma zamanı geldi" diye konuştu



