Papandreu: IMF'ye başvurabiliriz

T24 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkesinin mali krizden çıkabilmek için IMF yardımına başvurabileceği uyarısında bulundu.



Papandreu, krizden çıkabilmek için euro bölgesinden destek talep ediyor.



Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Papandreu, uluslararası mali piyasalarda borçlanma faizlerinin bu denli yüksek olması durumunda bütçe açığını taahhüt ettikleri orana düşürmelerinin mümkün olmayacağını belirtti.



Hükümetinin açıkladığı kemer sıkma politikalarının Euro'ya istikrar getirme ve gerekli yapısal reformları hayata geçirme kararlılıklarını gösterdiğini söyleyen Papandreu, "Ancak çok yüksek faiz oranlarıyla borçlanırsak -ki karşı karşıya olduğumuz sorun budur- bütçe açığını kapatma hedefimize ulaşamayız." dedi.



Papandreu, Almanya'nın mali kurallara uymayan ülkelerin 16 ülkeden oluşan Euro bölgesinden çıkarılması yönündeki çağrısını da reddetti.



"Cezalandırmak çözüm olmayacaktır ve bir ülkeyi dışarı atmak sadece o ülke için değil; Avrupa Birliği için de başarısızlık anlamına gelecektir." diyen Papandreu, "Ülkeler kural ihlallerinden ötürü cezalandırılabilir, ama kriz içindeki ülkelerin desteklenmesini de sağlamamız gerekir." dedi.



Yunanistan Başbakanı, "Bu noktada Avrupa'nın devreye girmesi ve ya 'Bu durumda IMF'nin temin edeceğini biz temin edebiliriz.' demesi gerekli ya da Yunanistan'ın önünde IMF'ye başvurmaktan başka seçenek kalmayacaktır." şeklinde konuştu.



Yunanistan'ın IMF'den yardım isteyebileceği açıklaması karşısında Euro değer kaybetti.





'Utanç kaynağı'



Avrupa Merkez Bankası, Yunanistan'ın IMF gibi birliğin dışındaki bir kurumdan yardım istemesi seçeneğini hoş karşılamayacaklarını belirtmişti.



Ekonomi uzmanları, Yunanistan'ın yüzünü IMF'ye dönmesinin euro bölgesi için büyük bir utanç kaynağı olacağını ve Euro bölgesinin güvenilirliğine darbe indireceğini söylüyor.



Yunanistan'ın bütçe açığı yüzde 12'nin üzerinde. Yunanistan, yıl sonuna dek bütçe açığını yüzde 8 seviyelerine çekmeyi hedefliyor.



2012 itibarıyla da bütçe açığının AB standardı olan yüzde 3 seviyesinin altına indirilmesi gerekiyor.



Yunan hükümeti, bütçe açığını ve 300 milyar Euro'yu bulan dış borcunu azaltmak için kemer sıkma önlemleri uygulamaya zorlanmıştı.









