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Dünya

Papandreu ile ana muhalefet anlaştı

Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras'ın, AB'nin yeni yardım paketinin onaylanması için bir 'işbirliği hükümeti' kurul

06 Kasım 2011 02:00

T24 - Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras'ın, AB'nin yeni yardım paketinin onaylanması için bir 'işbirliği hükümeti' kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.


CNNTürk'te yer alan ahbere göre, Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın daveti üzerine, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı konutunda biraraya gelen Papandreu ve Samaras'ın bu konuda atılacak adımlar konusunda ilke anlaşmasına vardığını duyurdu.


İki büyük partinin desteğiyle oluşturulacak yeni hükümette muhtemelen Avrupa Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Lukas Papadimos'un başbakan olacağı belirtilen haberlerde, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapılmasının beklenildiği belirtildi.


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