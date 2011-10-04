Papandreu iki defa istifayı düşünmüş

T24 - Ülkesi mali iflasla karşı karşıya olan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun son iki hafta içinde iki defa istifa etmeyi düşündüğü ancak kurmayları tarafından son anda vazgeçirildiği ortaya çıktı.



Almanya’da yayımlanan Financial Times Deutschland’ın haberine göre, Papandreu, Euro bölgesinin vermeyi planladığı krediyi geciktirmesi ve sokak eylemlerinin artarak devam etmesi nedeniyle iki defa istifa noktasına geldi.



Kurmayları, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği’yle kredi görüşmelerinin devam ettiği bir sırada, başbakanın istifa etmesinin ülke için felaket olacağını belirterek, Papandreu’yu istifadan vazgeçirdi. Yunan hükümetine yakın kaynaklar, Papandreu’nun istifa etme düşüncesini aklının bir köşesinde taşıdığını, bunun er ya da geç gerçekleşeceğini savundu.



Yunan hükümet sözcüsü ise, Başbakan Yorgo Papanderu’nun istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirterek, “Bu haberler, deli saçmasından başka bir şey değil” dedi.





Protestolar sürüyor



Yunanistan’ın başkenti Atina’da kamu binaları dışında toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ek kemer sıkma önlemlerini protesto etmeye devam ediyor. Papandreu hükümetinin hazırladığı yeni önlem paketi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu’ndan oluşan troyka heyetinin önerisi doğrultusunda gerçekleşmişti.





