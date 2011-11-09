Papandreu canlı yayında istifa etti!

T24

İstifasını canlı yayında açıkladı







Siyasi kaos devam ediyor

"Bizi bir araya getiren bir program yapmak zorundaydık" diyen Papandreu, "Kesin bir iflasın eşiğinden döndük. Tarihi bir zafer kazandık. Hiçbir şey bizim ulusal işbirliğimizin önüne geçemez. İstifa kararını almış olmam yeni bir hükümet oluşturmanın önünü açmak. Önümüzdeki günlerde de azimle yolumuza devam edeceğiz. Bugün siyasette gücümüzü birleştiriyoruz. AB içinde kalmak için elimizden gelen her şey yapılıyor. Yeni hükümet önümüzdeki aylarda bir yol haritasıyla ilerleyecek" dedi.Uluslararası haber ajansı Reuters, iktidar ve ana muhalefet liderlerinin, yeni başbakan için Meclis Başkanı Filipos Petsalnikos ismi üzerinde anlaştığını açıkladı.Başbakan Yorgo Papandreu'nun açıklama yapmadan önce Cumhurbaşkanı Karolas Papulyas ile görüşeceği belirtiliyordu. Ancak Papandreu, Cumhurbaşkanı ile görüşmesini akşam saatlerine erteleyerek, yeni hükümetin önünü açmak için istifa ettiğini canlı yayında açıkladı.Yunanistan'da geçiş hükümetinin bugün açıklanması bekleniyordu. Ancak taraflar yeni başbakan konusunda uzlaşmaya varamadı. Bugün sabah saatlerinde başbakan adayı olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkanı Vasilios Skouris'in ismi öne çıkmıştı.Dün de geçici hükümete Avrupa Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Lukas Papadimos'un başbakanlık yapacağı belirtilmişti.