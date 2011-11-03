-Papandreu bakanlar kurulunu acil toplantıya çağırdı ATİNA (A.A) - 03.11.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, bakanlar kurulunu acil toplantıya çağırdı. Başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada, bakanlar kurulu toplantısının öğleden sonra yapılacağı belirtildi. Devlet radyosu NET de iktidardaki PASOK partisinin parlamento grubunun bugün toplanacağını duyurdu. PASOK'daki bazı milletvekilleri Başbakan Yorgo Papandreu'nun AB kurtarma paketini referanduma götürme kararına karşı çıkarken, ulusal birlik hükümeti kurulması ya da erken seçim yapılması çağrısında bulunuyor. Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos da ''Yunanistan'ın Avro Bölgesindeki varlığının referanduma bağlı olamayacağını'' açıklayarak, referandum konusunda Papandreu ile aynı görüşü paylaşmadığını göstermişti. PASOK içerisinde referandum konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığı yarın Yunan parlamentosunda Papandreu hükümetinin güvenoyu alacağına ilişkin şüpheleri artırdı.