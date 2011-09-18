-Papandreu ABD ziyaretini iptal etti ATİNA (A.A) - 18.09.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkenin derinleşen kriziyle ilgilenmek için BM Genel Kurulu toplantısının yapılacağı New York ziyaretini iptal etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ''Başbakan Papandreu'nun, gelecek haftanın Avro Bölgesi'nde 21 Temmuz'da alınan kararların değerlendirilmesi açısından özellikle çok önemli olması ve Yunanistan'ın alması gereken inisiyatifler nedeniyle daha önceden planlanan ABD ziyaretini ertelediği'' belirtildi. Yunan medyası, ABD'de BM Genel Kurulu toplantısına katılmayı planlayan Papandreu'nun, Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ile yaptığı danışmalardan sonra ABD ziyaretini iptal etme kararı aldığını bildirdi. Yunan hükümet yetkilileri, Papandreu'nun ABD ziyaretini iptal kararını aldığı sırada ABD'ye gitmek üzere Londra'da bulunduğunu söylediler. Hükümet sözcüsü Ilias Mossialos yaptığı açıklamada, ''Başbakan uzakta olmaması gerektiğine karar verdi. Yunanistan'ın (AB'li ortaklarına) tüm taahhütlerini yerine getireceğini garanti etmek istiyor'' dedi. Papandreu'nun, bugün New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve gelecek hafta salı günü de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile görüşmesi planlanıyordu.