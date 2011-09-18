T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Papandreu ABD ziyaretini iptal etti ATİNA (A.A)

18 Eylül 2011 18:00

-Papandreu ABD ziyaretini iptal etti ATİNA (A.A) - 18.09.2011 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkenin derinleşen kriziyle ilgilenmek için BM Genel Kurulu toplantısının yapılacağı New York ziyaretini iptal etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ''Başbakan Papandreu'nun, gelecek haftanın Avro Bölgesi'nde 21 Temmuz'da alınan kararların değerlendirilmesi açısından özellikle çok önemli olması ve Yunanistan'ın alması gereken inisiyatifler nedeniyle daha önceden planlanan ABD ziyaretini ertelediği'' belirtildi. Yunan medyası, ABD'de BM Genel Kurulu toplantısına katılmayı planlayan Papandreu'nun, Maliye Bakanı Evangelos Venizelos ile yaptığı danışmalardan sonra ABD ziyaretini iptal etme kararı aldığını bildirdi. Yunan hükümet yetkilileri, Papandreu'nun ABD ziyaretini iptal kararını aldığı sırada ABD'ye gitmek üzere Londra'da bulunduğunu söylediler. Hükümet sözcüsü Ilias Mossialos yaptığı açıklamada, ''Başbakan uzakta olmaması gerektiğine karar verdi. Yunanistan'ın (AB'li ortaklarına) tüm taahhütlerini yerine getireceğini garanti etmek istiyor'' dedi. Papandreu'nun, bugün New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve gelecek hafta salı günü de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile görüşmesi planlanıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24