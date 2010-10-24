-PAPALIK TEMSİLCİSİ: TÜZEL KİŞİLİĞİMİZ TANINSIN VATİKAN (A.A) - 24.10.1010 - İstanbul Papalık Temsilcisi Piskopos Louis Pelatre, "Türkiye'deki İslam farklı. Tüzel kişiliğimizin tanınmasını bekliyoruz" dedi. Vatikan'da Ortadoğu'daki Hristiyanların sorunlarının tartışıldığı iki hafta süren sinod toplantısına, bölgedeki çatışmalar, din özgürlüğü ve göç gibi meseleler damgasını vurdu. İstanbul Papalık Temsilcisi Pelatre, Vatikan'da yaptığı değerlendirmede, "Vatikan'da tarihte ilk kez Ortadoğu'yu konu alan bir sinod toplantısı yapıldı. Bölgede Arap ülkeleri ağırlıkta. İslam da Hristiyanlık gibi tek renkli değil. Türkiye'deki İslam farklı. Her ülkede değişik sorunlar var" dedi. Piskopos Pelatre, "Örneğin Hristiyanların göçü Türkiye'de 1920'lerde yaşanmış, dolayısıyla artık güncel olmayan bir sorun. Türkiye'de son yıllarda Hristiyan azınlıkların haklarında önemli iyileştirmeler sağlandı. Ama Katolik cemaati olarak halen tüzel kişiliğimizin tanınmasını bekliyoruz. Mesela, bankada şahsi hesap açabiliyorum, ama cemaat adına açamıyoruz. Zira tüzel kişilik açısından adeta yok hükmündeyiz" diye konuştu. Vatikan'da bugün sonra eren toplantıda gündeme gelen konulardan biri olan Anadolu Papalık Temsilcisi Piskopos Luigi Padovese'nin 3 Haziranda İskenderun'da özel şoförü Murat Altun tarafından öldürülmesi konusunda ise Türkiye'deki Katolik yetkililerin farklı yaklaşımlar sergiledikleri dikkati çekti. Türkiye Katolik Piskoposlar Kurulu Başkanı ve İzmir Başpiskoposu Ruggero Franceschini, Vatikan'daki konuşmasında, İtalyan papaz Andrea Santoro ve gazeteci Hrant Dink'in öldürüldüğüne de değinerek, "Piskopos Padovese'yi milliyetçiler ve köktendinciler öldürdü. Bu da önceden planlanmış bir cinayetti" demişti. Piskopos Pelatre, Franceschini'nin sözlerinin medya tarafından abartılmış olabileceğini savunurken, Babil Keldani Katolik Patrikliği Temsilcisi François Yakan ise "Franceschini'nin sözlerinin medyaya nasıl yansıdığını bilmiyorum. Ancak Padovese cinayeti, Hristiyanlara yönelik bir eylem gibi yorumlanamaz. O cinayete benim Müslüman arkadaşlarım benden daha fazla üzüldüler. Bu tür trajediler her yerde olabiliyor. Nitekim o cinayetin ardından, bir imam da terör saldırısına kurban gitti. Din adamlarının öldürülmesini hiçbir din tasvip etmez" dedi. Türkiye'deki Keldanilerin ruhani lideri konumunda olan Yakan, "Kaldı ki Papa 16. Benediktus tarafından Padovese cinayetinin nasıl yorumlandığı bellidir. Papa, bu cinayetin Türkiye'ye ve Türk halkına mal edilemeyeceğini açıkça ifade etmişti" diye konuştu. Franceschini ise 16. Benediktus'un değerlendirmesi müteakip süreçte Papa'nın yanlış bilgilendirildiğini iddia etmesinin ardından, "Cinayetin Türk hükümetiyle de Ankara ile de şahsi meselelerle de ilgisi yok. Bu tamamen İslam'la ilgili" demişti. Franceschini, Vatikan'daki sinod toplantısında Papa 16. Benediktus'un huzurunda yaptığı konuşmada da Padovese'nin "milliyetçiler ve köktendinciler" tarafından öldürüldüğü iddiasını yinelemişti.