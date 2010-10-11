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Dünya

PAPAKOSTAS: NİKİFOROS İPTAL LEFKOŞA (A.A)

11 Ekim 2010 20:02

-PAPAKOSTAS: NİKİFOROS İPTAL LEFKOŞA (A.A) - 11.10.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Kostas Papakostas, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) yıllık planlı tatbikatı ''Nikiforos''un iptal ediliğini, ancak RMMO'nun silahlanmaya devam edeceğini söyledi. Rum basınına göre Papakostas, ''Tatbikatın iptal edilmesinden bağımsız olarak, Türk askeri ayağı, Kıbrıs'ın aziz topraklarına bastığı sürece Milli Muhafız Ordusu silahlanmaya, eğitime ve sürekli gelişmeye devam edecek'' ifadesini kullandı. Papakostas ayrıca, ''Nikiforos iptal edildi. Türk tarafının Toros tatbikatı konusunda ne yapacağı kendi meselesi'' dedi.

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