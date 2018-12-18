Papağana işkence yapan Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak

Papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medya hesabında yayınladıktan sonra gözaltına alınan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

Özdemir, ifadesinde, "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Savcılığın gözaltına alındığında ifadesinin ardından sabah adliyeye kendisi gelmesi koşuluyla serbest bırakılmasını istediği Özdemir'le ilgili karar değiştirerek sabah adliyeye getirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından evindeki papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşan Masterchef yarışmacısından diskalifiye olan Murat Özdemirhakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gözaltı talimatı vermişti. BeşiktaşOrtaköy'deki evinde gözaltına alınan Murat Özdemir Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde ifadesi alındı. Savcılık, ifadesinin ardından sabah kendi imkanlarıla adliyeye gelmesi koşuluyla Özdemir'in serbest bırakılması talimatını verdi. Ancak gece Özdemir'in evinin önünde protesto amaçlı bir grubun toplanması ve alkollü olması nedeniyle sabaha kadar karakolda tutulması kararlaştırıldı.

Sabah saatlerinde de savcılık polise yeni bir talimat vererek Özdemir'in ‘Mevcutlu’ olarak savcılığa sevk edilmesi talimatını verdi. “Uyuşturucu” ,“Mala zarar vermek” ve “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıkan Özdemir, papağana işkence ettiği video ile tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Murat Özdemir, adliyedeki işlemlerin ardından akıl hastanesine sevk edildi. DHA'nın aktardığına göre, Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.