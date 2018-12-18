Papağana işkence videosu yayımlayan Murat Özdemir'e ünlülerden tepki

Bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, sosyal medya hesabından bir papağana işkence yaparkençektiği videoyu paylaştı. Aralarında Ömür Gedik, Haluk Levent, Acun Ilıcalı, Murat Boz, Onur Özdemir, Ezgi Mola gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi.

MasterChef yarışmasının eski yarışmacılaından Murat Özdemir, paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

El konulan papağan ise İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki çekmiş, sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı şikayette bulunmuştu. Hayvana işkenceye ünlü isimlerden tepki yağdı.

Ömür Gedik

Özdemir'in gözaltına alınmasının ardından Gedik, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özdemir'in tutuklanmasını talep eden Gedik, şunları kaydetti:

"Böyle bir insanın sokakta dolaşması, çoluğunun çocuğunun kızının, eşinin yanına gitmesi de tehlikeli. İnsanla insanlar diyorlar ya hani, benim için şu anda şurada bulunan papağan çok değerli. Bunun gerçekten sokakta dolaşmaması lazım. Ayrıca işkence ettiği papağanın bacağı kırık, Papağan zaten birini gördüğü zaman bağırıyor. Artık nasıl bir işkence gördüyse? Yasaklı bir ırk zaten, evinde bile bulundurmaması lazım. Bir tane de kedisi olduğunu öğrendik. Kedisi de zaten sürekli kaçıyormuş. televizyon programında ünlü olması bile çok acı. Keşke bu insanlar televizyona çıkarılırken inceleme yapılsa. Kimleri ünlü yaptığımız, kimlerin daha da ünlü olmak için hayvanlara veya insanlara eziyetler ettiğini düşünerek insanları televizyona çıkarsak.

Umarım yarın tekrar evine, kedisine, kızının yada eşinin yanına dönmez. Papağana büyük ihtimalle el konulacak. Bu olay bu raddeye getirilmemeliydi. Adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. Ya bir hayvana yapacaktı. Ya bir çocuğa yapacaktı. Ya da bir kadına yapacaktı. Maalesef zaten hep hayvanlarla başlıyorlar. İnşallah adalet yerini bulur bu adam içeride cezasını çeker. İçeride verdiği ifadede, benim proteine ihtiyacım var. Getirin o kuşu kızartıp yiyeceğim diyormuş. Hâlâ saçmalıyor"

"Ciddi anlamda hasta ruhlu ve tedavi olması gereken ve uzun bir süre bence dışarı çıkmaması gereken bir insan. Papağan içeride, az önce yanındaydım. Yanına biri girdiğinde bile o kadar korkmuş. Nasıl işkence gördüğünü tahmin edersiniz. Şimdi veteriner bekleniyor. Biz de hayvanseverler olarak en azından veterinerin gelip kuşun durumunun iyi olduğunun sabitlenmesini istiyoruz.."

Acun Ilıcalı

Özdemir'in video ile hedef aldığı Acun Ilıcalı ise, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Özdemir'e tepki gösteren diğer ünlüler...

Haluk Levent

"Az önce karakola getirildi. Savcının gelmesi bekleniyor. Papağana talip olduk. Alacağımızı umuyoruz.

Maalesef ayağı da kırılmış. Az sonra Hayvan Hakları Derneği Başkanı da karakolda olacak. Bir şekilde onlar ya da AHBAP’lar bakacak papağana...

Olsun kurtulsun da...

Son durum; papağan’a işkence eden şahıs yarın “hayvana işkence” suçuyla adliyeye çıkartılacak. AHBAP platformu olarak biz de şikayetçi olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı. Papağan yasa gereği Milli Parklar Müdürlüğü’ne verilecek. Hemen tedaviye başlanacak. Takipçisiyiz!"

Mehmet Aslantuğ

"Bir hayvana bunu yapmakla insana işkence etmek arasında ne fark var? Murat Özdemir'in insan öldürmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bu ruh hastasının tedavi altına alınması için daha ne yapması gerekiyor?"

Murat Boz

"Hayvanlara işkence eden, eziyet eden bazı insan görünümlü mahluklara verilecek cezalar caydırıcı olmadıkça bu zulüm devam edecek gibi duruyor. Bu işKenceleri bir insana yaptıklarında ne ceza alınıyorsa, aynısını hayvanlara yaptıklarında da almalılar."

Onur Özdemir

"Murat Özdemir denen varlığa biri dur desin, yargı önünde cezalandırılıp, en kısa sürede tedavi ettirilmeli."

Alişan

"Murat Özdemir denen ruh hastası derhal tımarhaneye... Allah sana o papağanım çektiği acının kat kat fazlasını yaşatsın inşallah amin."