Papağan, eşini öldüren kadını ele verdi

ABD'de bir kadın, eşini öldürmekten suçlu bulundu. Çiftin evlerinde beslediği papağanın, kurbanın son sözlerini tekrarlaması alınan kararda etkili oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Glenna Duram, eşi Martin'i beş defa ateş ederek vurduktan sonra intihara teşebbüs etti. Çiftin evlerinde beslediği, cinayete tanık olan papağanın, daha sonra maktulün ölmeden önceki sesini taklit ederek "Ateş etme!" diye bağırdığı öğrenildi.

Cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Duram jüri tarafından birinci derece suçlu bulundu.

Bud, eyalet yasalarına göre hayvanların tanık olarak dinlenememesi nedeniyle mahkemeye katılmadı, ancak mahkeme devam ederken çiftin papağanına bakan Duram'ın eski eşi papağanın sözleriyle ilgili mahkemede ifade verdi.

Keller, papağanın, cinayet gecesinde duyduğu son sözcüğü tekrarladığını ve "Ateş etme!" dediğini söyledi.

Kurbanın annesi Lilian Duram da, papağanın söylediklerinin Duram'ın son sözleri olabileceğini belirtti ve "O hayvan kulağına gelen her şeyi, özellikle de kaba ve edepsiz olanları anında alıyor" diye konuştu.