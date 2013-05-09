T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa'dan rahibelere: Kız kurusu gibi davranmayın

Papa Francis rahibelere seslenerek onlardan 'ruhbani analık' etmelerini, 'kız kurusu gibi' davranmamalarını istedi

09 Mayıs 2013 21:11

Bugün Vatikan'da bir konuşma yapan Papa Francis, rahibelere "kız kurusu gibi" davranmamalarını tembihledi.

Papa Francis rahibelere seslenerek onlardan “ruhbani analık” etmelerini, “kız kurusu gibi” davranmamalarını istedi.

AP’nin haberine göre, Papa bugün Vatikan’daki St Peter meydanında düzenlenen Union of Superiors General toplantısında 800 rahibeye seslendi. Toplantıda kadın tarikatlarının liderleriyle bir araya gelen Papa, rahibelerden “kız kurusu gibi” davranmamalarını istedi. Papa ayrıca, rahibelere mesleklerini kişisel hırslarına alet etmemelerini, bu şekilde davranan rahip ve rahibelerin kiliseye büyük zarar verdiğini belirtti.

ETİKETLER

paparahibekız kurusuvatikan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24