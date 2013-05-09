Papa'dan rahibelere: Kız kurusu gibi davranmayın

Bugün Vatikan'da bir konuşma yapan Papa Francis, rahibelere "kız kurusu gibi" davranmamalarını tembihledi.

Papa Francis rahibelere seslenerek onlardan “ruhbani analık” etmelerini, “kız kurusu gibi” davranmamalarını istedi.

AP’nin haberine göre, Papa bugün Vatikan’daki St Peter meydanında düzenlenen Union of Superiors General toplantısında 800 rahibeye seslendi. Toplantıda kadın tarikatlarının liderleriyle bir araya gelen Papa, rahibelerden “kız kurusu gibi” davranmamalarını istedi. Papa ayrıca, rahibelere mesleklerini kişisel hırslarına alet etmemelerini, bu şekilde davranan rahip ve rahibelerin kiliseye büyük zarar verdiğini belirtti.