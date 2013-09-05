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Dünya

Papa'dan Putin'e 'Suriye' mektubu: Askeri çözüm anlamsız bir arayış

Rusya'nın St.Petersburg kentinde bugün başlayan G-20 zirvesi dolayısıyla Papa Francesco, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi

05 Eylül 2013 18:15

Rusya'daki G-20 zirvesi dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderen Papa Francesco, Suriye'de askeri bir çözümün "anlamsız bir arayış" olduğunu belirtti.

Papa, Putin'e gönderdiği mektupta, Suriye'de askeri çözümün "anlamsız bir arayış" olabileceği uyarısında bulunarak, soruna barışçıl bir çözüm bulunmasını talep etti.

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisine sahip ülkelerin katıldığı G-20 zirvesine ev sahipliği yapan Rusya'ya seslenen Papa Francesco, Putin'den Suriye'deki çatışmaya barışçıl bir çözüm aramasını istedi.

 

'Kimyasal silahı kınamıştı'

 

Geleneksel Pazar duası Angelus için Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa geçtiğimiz hafta sonu seslenen Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınıyorum" demişti.

Suriye'de barışın, şiddet yoluna başvurularak sağlanamayacağını ve bu nedenle diyalog yolunun izlenmesi gerektiğini söyleyen Papa Francesco, Hz. Meryem'in doğumunun arifesine denk gelen 7 Eylül'de tüm Katolikleri, başta Suriye olmak üzere, Ortadoğu ve dünyada barışı için dua etmeye ve oruç tutmaya davet etmişti.

 

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